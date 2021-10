Justin Sun retire 0,2 milliard de dollars du protocole de prêt à la suite du différend en ligne de Yearn & Aave

Commerce et investissement

Le fondateur de Tron, Justin Sun, retire 4,2 milliards de dollars du protocole de prêt à la suite du différend en ligne de Yearn & Aave

AnTy30 octobre 2021

Actuellement, une proposition visant à désactiver l’emprunt de xSUSHI, DPI et les jetons LP sur le marché AMM est en cours de vote.

La valeur totale bloquée (TVL) dans la plate-forme de prêt de financement décentralisé (DeFi) Aave a chuté de 4,36 milliards de dollars à 14,93 milliards de dollars, selon DeFi Llama.

Cette forte baisse des actifs immobilisés dans Aave résulte du fait que le fondateur de Tron, Justin Sun, a retiré plus de 4,2 milliards de dollars de crypto des pools de prêt d’Aave.

Les actifs retirés par Sun comprenaient environ 1,2 milliard de dollars US, 190 millions de dollars UST, 45 millions de dollars TUSD, 11 000 WBTC et 490 000 dollars WETH.

Cela a entraîné le déclenchement des taux d’intérêt sur la plate-forme, les taux USDC et USDT montant en flèche.

Justin supprime la liquidité

Liquidité des dépôts annuels DeFi est plus fort ensemble — stani.eth (👻,🐻‍❄️) 👘 🪰🔺 (@StaniKulechov) 29 octobre 2021

Cette suppression d’un montant important de liquidation d’Aave est intervenue au milieu de la tension entre les membres de la communauté Yearn et Aave. Au cours des querelles sur Twitter, l’un des membres de la communauté Aave a mis en garde contre l’utilisation de tout projet dans lequel Yearn Finance (YFI) est impliqué, en réponse au rapport de RektHQ sur le piratage de 130 millions de dollars de Cream Finance, le décrivant comme « une autre expérience ratée du @ écosystème iearnfinance.

Le fondateur de Yearn, Andre Cronje, a également tweeté vendredi qu’Aave était « vulnérable au même exploit ».

Le contributeur principal de Yearn, Banteg, a également ajouté: « Peut-être que vous ne ferez pas de mal à d’autres projets tout en étant assis sur une vulnérabilité à 11 chiffres. » Il a ensuite précisé que l’exploit serait destiné à des besoins de liquidité très spécifiques et a été possible au cours des 160 derniers jours, mais ne l’est pas actuellement.

Mais bientôt, d’autres membres de la communauté DeFi sont venus aider à arbitrer le différend, et Yearn et Aave ont également décidé de travailler ensemble et de se soutenir mutuellement.

Yearn est un réseau de vraies personnes. Des contributeurs passionnés, intenses, dévoués, sincères et autonomes qui se soucient profondément de notre industrie, de nos protocoles, de nos équipes, de nos utilisateurs, de nos partenaires et même de nos concurrents. Nous débattons ouvertement et prenons soin de l’espace dans son ensemble. pic.twitter.com/1YdFYAUvUz – yearn.finance (@iearnfinance) 30 octobre 2021

Par mesure de précaution, Aave a reconnu qu’il pourrait y avoir des vulnérabilités potentielles dans l’utilisation de xSUSHI comme garantie dans le cadre du protocole et a annoncé un AIP à la suite de l’altercation sur Twitter.

L’équipe a noté que plusieurs simulations ont montré que toute tentative de manipulation de xSUSHI entraînerait des pertes pour les attaquants, mais néanmoins, pour atténuer le potentiel de tout risque futur, ils désactiveront l’emprunt de xSUSHI, DPI et les jetons LP sur le marché AMM. .

Actuellement, en vue du vote, l’AIP propose de désactiver temporairement la fonction d’emprunt pour xSUSHI et DeFi Pulse Index DPI sur la V2 du protocole Aave. Il gèlera également les dépôts, les emprunts et les swaps de taux pour les marchés UNI/BAL AMM à titre de garantie supplémentaire.

