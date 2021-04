Justin Theroux a entendu vos rumeurs sur Jennifer Aniston et partage sa propre opinion

Tout au long de leur temps ensemble, ils ont cultivé des amis communs en Jimmy Kimmel, Jason Bateman, Will Arnett et les proches des célébrités. À ce jour, ils restent amis avec chacun d’eux sans que leurs amis célèbres n’aient à choisir leur camp. Justin Theroux est actuellement célibataire, mais il a eu un partenaire dans son adorable chiot, Kuma, avec lequel il a dîné aux chandelles avec plus de quarantaine. Son nouveau film, The Mosquito Coast, arrive sur Apple TV + le 30 avril aux côtés du travail primé de Jennifer Aniston sur The Morning Show, également sur le service de streaming.