Justin Theroux franchit la frontière américano-mexicaine avec la série The Mosquito Coast

Dans cette histoire, Allie Fox [Justin] il force pratiquement sa femme Margot [Melissa] et ses deux enfants de fuir le gouvernement des États-Unis à la recherche d’un endroit «sûr et idéal» où vivre. Entre autres aventures que vit la famille Fox, il y a le franchissement de la frontière qui sépare le Mexique et les États-Unis … tout à fait dans le style des sans-papiers.

Justin Theroux comme Allie Fox sur la côte des moustiques. (Apple TV +.)

Nous nous sommes entretenus avec les deux acteurs qui nous ont parlé de la nouvelle série Apple TV +, de leurs impressions d’avoir tourné dans des endroits comme Mexicali, Mexico, Puebla et Jalisco, et de leur expérience de franchissement «illégal» de la frontière.

Avez-vous parlé à votre oncle avant de filmer The Mosquito Coast?

C’était le luxe que j’avais lors du tournage de cette série, d’avoir une relation préétablie avec l’auteur, pour que je puisse lui envoyer un message ou l’appeler quand je le voulais.

Mais que je joue le protagoniste n’était pas prédéterminé. Il travaillait déjà avec Apple et Freemantle pour créer le spectacle et je ne suis venu qu’en tant qu’acteur, avec un réel intérêt à participer une fois que j’ai découvert le projet. C’était l’un de ces heureux accidents et je pense qu’il l’a aimé.

Vous a-t-il aidé à préparer le rôle d’une manière ou d’une autre?

J’ai eu des conversations avec lui pour découvrir ce qui l’a inspiré à créer le personnage. Il a été définitivement inspiré par les membres de notre famille et m’a dit qu’avant d’écrire le livre, il était très intéressé par [el líder de la secta religiosa Templo del pueblo] Jim Jones, dans son charisme et comment il a réussi à convaincre des centaines de personnes de se suicider avec conviction. C’était fascinant pour moi. Allie n’est pas la dirigeante d’une secte mais il y a des éléments où son désir de croire en des choses impossibles est très fort. Il y aura des moments où ils n’aimeront pas Allie parce qu’elle est un anti-héros à cet égard.

Allie et sa famille traversent illégalement la frontière. (Apple TV +.)

Comment était-ce de tourner au Mexique?

Le Mexique était fabuleux. Comme beaucoup, je suis déjà allé, mais je n’ai jamais vu les paysages variés dont il dispose: des déserts, des villes encombrées, de beaux endroits avec des volcans et son incroyable littoral. Je n’étais jamais allé à Guadalajara et cela semblait être une belle ville. J’ai adoré le Mexique et si nous avons une saison deux, j’ai hâte d’y retourner.

Comment avez-vous vécu l’expérience de franchir la frontière, même fictivement?

Nous avons filmé juste à la frontière et quand vous êtes dans ces déserts, vous réalisez à quel point la route doit être horrible si vous essayez de la traverser, à quel point le désert est brutal; la température baisse la nuit et il fait très froid et le jour il fait incroyablement chaud et il n’y a rien. Dans plusieurs endroits où nous filmons, il y a des publicités qui avertissent les gens de ne pas essayer de traverser car il y a des milliers de kilomètres où il n’y a rien, pas d’eau, rien du tout.