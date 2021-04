Justin Thomas conquiert le championnat des joueurs

15/03/2021 à 02:56 CET

L’américain Justin Thomas a élevé son 14e titre du PGA Tour en conquérant le tournoi The Players Championship à Ponte Vedra Beach (Floride) avec un record de 68 coups (-4) au dernier tour et un record cumulé de 274 (-14).

Thomas, vainqueur du PGA Championship 2017, le seul majeur de sa carrière, a vécu aujourd’hui une journée pleine d’émotions et de tristes souvenirs, ayant récemment perdu son père et son grand-père.

Il n’a pas pu contenir les larmes lors de la cérémonie au cours de laquelle il a reçu le trophée et a admis qu’il n’avait pas été facile de se concentrer sur le terrain à cause de tout ce qui s’était passé dans sa famille.

Un coup dur du champion flamboyant fut l’Anglais Lee Westwood. Thomas, 27 ans, a ainsi réalisé sa première victoire de la saison après en avoir eu deux en 2020.

Sa victoire a été décidée au 16e trou avec un birdie sur par cinq, tandis que Westwood, qui avait atteint le tour final en tant que leader, a engagé le par.

Westwood, 47 ans, a eu la chance de décrocher son troisième titre du PGA Tour et de mettre fin à sa sécheresse, qui remonte à 2010, mais bogey au par 3 de 17 et a rebondi au par 4 de 18 pour assurer la deuxième place avec un record de 72 ( pair) et un cumulatif de 275 (-13).

Les Américains Brian Harman et Bryson DeChambeau ont partagé la troisième place avec 276 coups sûrs (-12). Un autre local, Talor Gooch, et l’Anglais Paul Casey ont terminé à la cinquième place avec 277 (-11) leur voyage à travers le TPC Sawgrass, depuis Ponte Vedra Beach.

L’Espagnol Jon Rahm, qui avait atteint la cinquième place au troisième tour, a perdu aujourd’hui quatre positions après avoir eu besoin de 73 coups sûrs (+1) et est tombé à la neuvième place du classement final avec un cumulatif de 280 (-8). Son compatriote Sergio Garcia il a perdu une place et a terminé à la même neuvième place en retournant un score de 72 (pair).