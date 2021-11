Justin Thomas donne une mise à jour surprenante sur le statut de retour de Golf Star

Tiger Woods continue de se remettre des blessures qu’il a subies dans un accident de voiture en février. Mais les fans veulent savoir quand la superstar du golf reviendra sur le PGA Tour. La star du golf Justin Thomas a parlé de Woods sur le podcast No Laying Up et a déclaré qu’il ne savait pas s’il serait de retour.

« Je ne sais pas. Je veux dire, je sais qu’il va essayer », a déclaré Thomas, selon ESPN. « Je ne le vois jamais jouer s’il ne peut pas bien jouer. Il ne me semble pas être un gars qui a joué à la maison et il tire un tas de 75 et 76 et il dit » OK, je vais donner Augusta un essai cette année. Ce ne sera pas vraiment lui, du moins d’après ce que je sais de lui. »

Woods n’a offert aucune mise à jour sur son statut depuis le crash. Avant l’accident, il se remettait d’une intervention chirurgicale mineure au dos en février. Les blessures ne sont pas nouvelles pour Woods, car il a subi plusieurs opérations du dos. En 2019, Woods a pu remporter le Masters après avoir subi une chirurgie de fusion vertébrale en 2017.

« Il sait qu’il y a de bonnes chances que ce soit la dernière chance qu’il ait vraiment eu, avant cela, de faire un autre run », a déclaré Thomas, « mais en même temps, je sais à quel point il est déterminé et je sais qu’il va vouloir au moins essayer de redonner quelque chose. Evidemment j’espère qu’il le fera. Mais en même temps, comme je l’ai dit après l’accident, tant qu’il peut être papa et redevenir normal avec ça, c’est le n°1 priorité, et le reste est un bonus. Il est toujours son cul sarcastique, donc rien n’a changé là-bas, donc je suis heureux de voir qu’il est toujours aussi écoeurant que d’habitude. »

Woods a parlé de l’accident à Golf Digest en mai et a parlé de la douleur qu’il ressentait. « Cela a été un animal entièrement différent », a déclaré Woods. « Je comprends mieux les processus de rééducation à cause de mes blessures passées, mais c’était plus douloureux que tout ce que j’ai jamais connu. Woods n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé s’il rejouerait au golf.