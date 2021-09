Justin Thomas et Daniel Berger prennent des bières au cou alors que les États-Unis quittent l’Europe avec le plus grand retour de l’histoire de la Ryder Cup malgré l’héroïsme de Shane Lowry

L’Europe a besoin du plus grand retour en finale de l’histoire de la Ryder Cup pour conserver le trophée alors que les États-Unis menaient 11-5 à Whistling Straits.

Les hommes de Padraig Harrington doivent remporter neuf des 12 matchs en simple, quelque chose de jamais fait auparavant, après une autre journée meurtrière dans le Wisconsin.

Il faudra quelque chose de spécial pour battre les USA

Les Américains ont tourné la vis samedi

En effet, il faudra un miracle encore plus grand que Medinah en 2012 – et il n’est pas étonnant que les hôtes soient déjà sur les bières.

Une autre séance matinale dominante a vu l’équipe de Steve Stricker prendre une avance de 9-3 à mi-chemin de samedi, Jon Rahm et Sergio Garcia étant à nouveau les seuls Européens à remporter leur match.

Avant que les quatre balles ne commencent, Justin Thomas et Daniel Berger ont mis des canettes de bière sur le premier tee sous l’impulsion de la foule, et cela ressemblait beaucoup à une procession américaine avec 16 points encore à jouer.

L’Europe organiserait une riposte dans les quatuors alors qu’un peu plus d’héroïsme de Rahm et Garcia a permis aux Espagnols d’obtenir leur point de vue habituel.

Les Espagnols sont invaincus cette semaine

Lowry s’est montré à la hauteur de sa première apparition à la Ryder Cup

Mais le plus grand héros pour l’Europe était la recrue Shane Lowry, qui a joué hors de sa peau aux côtés de Tyrrell Hatton et a réussi le putt le plus sensationnel sur 18 pour assurer la victoire sur Harris English et Tony Finau.

Malheureusement, les Britanniques Ian Poulter et Rory McIlroy ont continué à lutter, perdant 4 et 3 face aux irrépressibles Collin Morikawa et Dustin Johnson.

Pendant ce temps, les Américains Bryson DeChambeau et Scottie Scheffler ont battu Tommy Fleetwood et Viktor Hovland dans un match serré.

Cela signifie que les Américains n’ont besoin que de trois points et demi pour regagner la Ryder Cup – et la façon dont ils jouent, il faudra l’une des plus grandes performances de l’histoire du sport pour les arrêter.