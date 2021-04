Justin Timberlake a insisté pour montrer la poitrine de Janet Jackson au Super Bowl

Un rapport récent a révélé que Justin Timberlake a insisté pour que cette prétendue erreur de garde-robe se produise, a assuré la styliste de l’époque de Janet Jackson, Wayne Scott dans une interview avec Page six. “Il a insisté pour faire quelque chose de plus grand que sa performance. “ajoutée.

Mais pourquoi la chanteuse a-t-elle tellement insisté pour que Janet montre son téton? C’était censé être une tentative de surmonter son ex, Britney Spears, qui des semaines auparavant avait fait la une des journaux grâce au baiser qu’il a donné à Madonna et Christina Aguilera aux Video Music Awards.

Scot a expliqué que Timberlake voulait faire une révélation et que le plan initial était pour lui de remonter sa robe pour que révèlent un string avec des applications de perles inspirées de Sex and the City, mais à la dernière heure, il y a eu un changement dans sa garde-robe et ils l’ont adapté pour montrer l’un de ses seins.