Justin Timberlake a-t-il planifié le show controversé de Janet Jackson au Super Bowl ?

« C’était un travail commandé. Ils m’ont embauché pour faire un travail, et j’ai fait exactement ce qu’ils m’ont demandé de faire », a-t-il déclaré. Wayne scot lukas dans des déclarations au portail Access Hollywood. « Si je travaille avec quelqu’un qui est danseur, il faut qu’il puisse danser dans sa garde-robe, et il ne faut en aucun cas le laisser tomber. Mon travail consiste à utiliser des fermoirs et des épingles et du velcro pour que tout reste en place même si vous oublier d’y mettre quelque chose. un changement rapide de garde-robe. Je garde mon histoire à cent pour cent que j’ai fait exactement ce que j’étais censé faire, ce pour quoi j’ai été embauché. «

Lukas insiste sur le fait qu’un professionnel comme lui, avec des honoraires d’environ 10 000 $ par jour, ne pourrait jamais commettre une telle erreur et ne pas être automatiquement licencié. Dans son cas, il a continué à travailler avec Janet pendant encore six ans et n’a que de bons mots pour elle. Ce n’est pas le cas de Justin, à qui il doit encore pardonner sa trahison pour se sauver de l’indignation généralisée causée par la poitrine nue de Janet.

« Nous n’avons pas parlé depuis qu’il m’a blâmé. Il est descendu de la scène et a dit: ‘C’est juste un petit problème de garde-robe. Nous voulons tous donner quelque chose à dire.’ Et quand il a dit cela, j’ai pensé: fini, adieu à notre amitié. ‘Une erreur? Je ne fais pas d’erreurs « , a-t-il déclaré.