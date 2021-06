Justin Timberlake envoie un message de soutien à Britney Spears

Britney Spears demande de retirer la tutelle de sa succession 1:54

. – Britney Spears a déclaré une fois que Justin Timberlake était son grand amour et mercredi, il a montré son amour pour elle après qu’elle ait parlé lors de son audience de tutelle.

Sur Twitter, Timberlake a déclaré : “Après ce que nous avons vu aujourd’hui, nous devrions tous soutenir Britney dès maintenant.”

Spears et Timberlake ont commencé à sortir ensemble à l’adolescence et ont confirmé qu’ils étaient un couple en 1999, s’étant connus en tant qu’enfants stars lorsqu’ils étaient tous les deux dans le casting de “The All New Mickey Mouse Club”.

Leur relation a fait l’objet de contes de fées dans le monde de la musique pop et en 2002 on a beaucoup parlé de leur séparation.

Spears épousera et divorcera plus tard le danseur et rappeur Kevin Federline, avec qui elle a deux enfants.

Timberlake, qui est marié à l’actrice Jessica Biel depuis 2012, a tweeté : “Jess et moi envoyons notre amour et notre soutien total à Britney en ce moment. Nous espérons que les tribunaux et sa famille feront bien les choses et la laisseront vivre comme elle veut vivre.

“Personne ne devrait JAMAIS être retenu contre sa volonté … ou avoir à demander la permission d’accéder à tout ce pour quoi il a travaillé si dur”, a-t-il poursuivi.

Le chanteur et acteur a également déclaré : “Peu importe notre passé, bon ou mauvais, et peu importe le temps qui s’est écoulé… ce qui lui arrive n’est pas bien. Aucune femme ne devrait être limitée dans la prise de décisions concernant son propre corps.

Il faisait référence à l’affirmation de Spears lors de l’audience selon laquelle, dans le cadre de la tutelle ordonnée par le tribunal, elle avait été forcée d’utiliser une contraception.

Elle s’est également plainte de n’avoir que très peu d’intimité, d’avoir été forcée d’agir, de prendre des médicaments et de suivre des séances de thérapie.

L’audience de mercredi était la première fois que le monde entendait Spears parler longuement du règlement juridique qui a commencé en 2008 lorsque son père, Jamie Spears, ainsi que l’avocat Andrew Wallet ont été nommés tuteurs de leur succession de plusieurs millions de dollars après une série de problèmes. personnalités très médiatisées.

Après la démission de Wallet en 2019, Jamie Spears était seule responsable de la supervision des finances de sa fille jusqu’à ce qu’un juge nomme le Bessemer Trust en novembre 2020 pour servir de co-tuteur.

