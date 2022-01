Justin Timberlake est-il de retour dans la musique ?

Justin Timberlake est de retour dans la musique ? Annonce un nouveau projet

Tout semble indiquer que le célèbre chanteuse Justin Timberlake prépare quelque chose de nouveau pour son retour dans le monde de la musique, quelque chose que sans aucun doute ses millions de followers attendaient depuis longtemps.

Récemment, il a été révélé que Justin Timberlake avait rencontré le rappeur Timbaland en studio, selon une vidéo que ce dernier a partagée sur Instagram, pour écouter les rythmes possibles.

De plus, comme description, il a écrit « à venir », avec des emojis d’yeux et de feux d’artifice.

Malgré le message de Timbaland, il n’est pas clair si le artistes ils testaient des rythmes pour le prochain sixième album studio de Timberlake ou s’il était en fait lié à la nouvelle entreprise commerciale du producteur, Beatclub.

Les retrouvailles de Timberlake et du rappeur Timbaland en studio ont rendu les fans fous de ce que le retour de l’artiste pourrait signifier.

Je suis ravi de collaborer avec des gens que je ne connaissais même pas. Même les choses sur lesquelles nous travaillons en ce moment avec mon album, c’est du Beatclub. C’est Tim qui amène les gens qu’il a trouvés via sa plate-forme et qui me les amène », a-t-il déclaré à l’Associated Press en septembre.

A noter que la vidéo ne dure que 25 secondes, cependant, cela a suffi à exciter les fans, et il semble que les artistes aient prévu cette rencontre il y a longtemps.

En août 2020, Timbaland a plaisanté dans une publication Instagram en disant que le duo avait été vu sur une photo alors qu’ils se produisaient ensemble sur scène lors d’un concert de Timberlake.

FUTURE SEX LOVESOUNDS pt 2″, a écrit le rappeur.

D’un autre côté, comme vous vous en souvenez peut-être, la relation entre les deux artistes remonte au premier album de Timberlake en 2002, Justified.

Timbaland travaillera également sur les quatre prochains albums de l’artiste, dont FutureSex / LoveSounds (2006), pour lequel ils ont remporté deux Grammys.

Avec un peu de recul, le célèbre Justin Timberlake était dans un groupe appelé NSYNC, avec Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass, JC Chasez.

Après avoir annoncé que le groupe se séparerait temporairement, Timberlake a commencé une carrière solo avec la sortie de Justified en 2002, qui comprenait les chansons « Cry Me a River » et « Rock Your Body », qui ont toutes deux atteint le top cinq du Billboard. Chaud 100.

De plus, au cours de sa jeunesse, il a également suscité la controverse pour avoir noué une relation avec la célèbre et controversée chanteuse Britney Spears et leur rupture a été un grand scandale à Hollywood.