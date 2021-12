Justin Timberlake et Jessica Biel clôturent l’année avec un entraînement intense

Il semble que cette pause de Noël ait été extrêmement inspirante puisque, comme rarement, Bienne a partagé quelques photos de famille en compagnie de son mari et de ses enfants. Silas, 6 ans et Phinéas, 17 mois.

« Merci pour mes garçons. Joyeux Noël à tous ! », Avec quelques images d’eux quatre ensemble lors de ce qui ressemblait à une sortie en famille.

Le couple a dû s’adapter en fonction de son époque et de la vie commune à la maison. Et c’est qu’avec des enfants à la maison pendant la pandémie, ce n’était pas une tâche facile. « C’est beaucoup, soyez flexible et laissez-vous aller », a assuré Jessica en début d’année. L’actrice a souligné qu’elle et Justin devaient partager leurs activités ménagères et leur temps avec les enfants. « Nous devons être là les uns pour les autres. Une personne est probablement trop épuisée ».

Parmi les dernières nouvelles que nous avons reçues du couple de célébrités cette année, Bienne et Timberlake ont mis en vente leur manoir d’Hollywood Hills pour 35 millions de dollars. Le couple s’est installé dans le Montana et possède également d’autres propriétés sur la côte est des États-Unis.