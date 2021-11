Justin Timberlake et Jessica Biel dévoilent pour la première fois leur fils Phineas

Ensemble, en famille, ils se sont promenés dans le quartier décoré pour l’occasion, et même le chanteur a reçu un nouveau surnom pour son costume : « Ils m’ont rebaptisé DumbleDAD », a écrit l’interprète.

Justin Timberlake et Jessica Biel Ils se sont mariés en 2012 après avoir commencé leur romance il y a cinq ans. Le couple a accueilli son deuxième enfant en juillet de l’année dernière, après une grossesse secrète qu’ils ont portée.

« J’essaie d’être prudent et de faire en sorte que nous puissions vivre une vie dans laquelle nous ne sommes pas bizarres au sujet de notre vie privée, mais dans celle de nos enfants, ils peuvent être des enfants autant que possible », a expliqué la chanteuse sur le podcast Dax Shepard, où il a également ajouté qu’elle ne voulait pas que quiconque les traite différemment à cause de qui sont leurs parents.

Six mois après la naissance de Phineas, le chanteur de Can’t stop the feeling révélait en janvier qu’il était revenu auprès de son père : « Il est incroyable et tellement mignon. Personne ne dort, mais nous sommes excités et nous ne pouvions pas être plus heureux, on se sent chanceux », a-t-elle commenté dans l’émission d’Ellen DeGeneres.