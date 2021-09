Justin Timberlake et Lizzo investissent dans Hydrow – un rameur de 2 300 $

in

Crédit photo : Hydrow

Justin Timberlake et Lizzo sont parmi les premiers investisseurs dans Hydrow, un rameur pour les exercices à domicile.

Hydrow est un rameur connecté qui espère apporter l’expérience de la communauté à l’aviron à la maison. La société a levé 200 millions de dollars lors de son dernier tour, qui comprenait un financement de Justin Timberlake et Lizzo.

Le PDG Bruce Smith a déclaré qu’une partie du financement servirait à s’assurer que l’entreprise dispose de suffisamment de produits pour répondre aux demandes des vacances. Les machines se vendent 2 300 $, mais Hydrow propose des cours de fitness à la demande et des cours d’aviron avec un abonnement mensuel.

Un rapport de Bloomberg en août suggère que Hydrow pourrait bientôt devenir public. Le rapport suggère qu’une fusion avec Sandbridge X2 Corp. serait évaluée à 1 milliard de dollars si la fusion avait lieu. Jusqu’à présent, Hydrow a refusé de commenter les informations faisant état d’une éventuelle fusion avec SPAC.

Hydrow est l’une des nombreuses entreprises de fitness à lever des capitaux auprès d’investisseurs de célébrités musicales comme Justin Timberlake et Lizzo.

Les vélos et tapis roulants de Peloton ont beaucoup attiré l’attention des investisseurs. Selon les rumeurs, la société travaille également sur son propre appareil d’aviron, qui peut avoir la priorité dans la maison d’un fanatique d’exercice s’il possède déjà un autre équipement Peloton. Les miroirs d’exercice intelligents comme Tonal offrent également une expérience d’exercice concurrente aux clients sans beaucoup d’espace pour un équipement d’exercice dédié.

La pandémie a mis la pression sur les gymnases, les boîtes de nuit et d’autres endroits où les gens se rassemblent étroitement. Mais selon un rapport du cabinet d’études Jefferies de Wall Street, le trafic piétonnier vers les centres de fitness augmente progressivement. Les visites au gymnase reviennent à 90% de leurs niveaux de janvier 2020, ce qui montre que les gens se sentent à nouveau à l’aise pour faire de l’exercice ensemble.

“Bien que l’année dernière ait vu une augmentation du fitness numérique et à domicile, nous pensons que ce support continuera à voir une baisse d’utilisation à mesure que les choses se normalisent et servira d’accompagnement à l’expérience de gym traditionnelle à l’avenir”, a déclaré l’analyste de Jeffries Randal Konik. .

Les ventes d’Hydrow ont bondi de plus de 500 % en 2020, les consommateurs recherchant des solutions de fitness à domicile. Jusqu’en juin de cette année, les ventes ont augmenté de 300 % par rapport à la même période en 2020, ce qui indique une croissance plus importante. Smith dit que l’expansion du segment commercial aux gymnases d’hôtels, aux complexes d’appartements et à d’autres environnements commerciaux est également à l’ordre du jour.