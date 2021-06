Justin Timberlake et Mariah Carey se mobilisent pour Britney Spears après avoir entendu

La superstar de la pop s’est adressée mercredi après-midi à un juge de la Cour supérieure de Los Angeles et a demandé à un juge de mettre fin à sa tutelle.

Spears, 39 ans, a révélé que les arrangements juridiques qui contrôlent sa vie l’empêchent d’épouser son petit ami Sam Asghari et de fonder une famille.

Elle a déclaré au tribunal qu’elle l’oblige à utiliser un dispositif de contrôle des naissances.

«Je crois vraiment que cette tutelle est abusive. Je n’ai pas l’impression de pouvoir vivre une vie bien remplie », a déclaré Spears.

LIRE LA SUITE

À la suite de l’audience, Timberlake, qui avait une relation très médiatisée avec Spears à la fin des années 1990 et au début des années 2000, a déclaré que ce qui arrivait à son ancienne petite amie n’était « tout simplement pas correct ».

L’acteur et chanteur, 40 ans, a déclaré: “Après ce que nous avons vu aujourd’hui, nous devrions tous soutenir Britney en ce moment. Indépendamment de notre passé, bon ou mauvais, et peu importe depuis combien de temps cela remonte… ce qui lui arrive n’est tout simplement pas bien. Aucune femme ne devrait jamais être empêchée de prendre des décisions concernant son propre corps.

« Personne ne devrait jamais être détenu contre son gré… ou avoir à demander la permission d’accéder à tout ce pour quoi il a travaillé si dur. »

Timberlake, qui s’est séparé de Spears en 2002, a déclaré que lui et sa femme Jessica Biel soutenaient pleinement Spears. En février, il s’est excusé auprès de Spears pour la façon dont il l’avait traitée pendant leur rupture.

Écrivant sur Twitter après l’audience, Timberlake a ajouté: “Jess et moi envoyons notre amour et notre soutien absolu à Britney pendant cette période. Nous espérons que les tribunaux et sa famille arrangeront les choses et la laisseront vivre comme elle le souhaite. »

Il a rejoint un groupe de personnalités de premier plan partageant leur soutien à Spears.

Mariah Carey a également tweeté son soutien et a déclaré: “Nous t’aimons Britney !!! Reste fort.”

La pop star Halsey a déclaré qu’elle “admirait” le courage de Spears pour s’exprimer, écrivant en ligne: “Bénis Britney et j’espère de tout mon cœur qu’elle sera libérée de ce système abusif. Elle le mérite plus que tout. J’admire son courage à parler pour elle-même aujourd’hui.

« De plus, f *** toute personne qui pense avoir le pouvoir en tant qu’institution ou individu de contrôler la santé reproductive d’une personne. #FreeBritney. »

L’actrice et militante Rose McGowan a tweeté : « Britney Spears a parfaitement le droit d’être en colère. Que ressentiriez-vous si votre vie était volée, disséquée, moquée ? Je prie pour qu’elle puisse vivre ta vie selon ses conditions. ARRÊTEZ DE CONTRLER LES FEMMES.