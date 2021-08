Justin Timberlake pleure et rend hommage au chanteur remplaçant après la mort d’un cancer

Nicole Hurst, une chanteuse qui a joué avec Justin Timberlake et Kelly Clarkson, est décédée récemment après une bataille contre le cancer. Timberlake a partagé un hommage déchirant à Hurst sur Instagram vendredi, qualifiant la chanteuse de Houston de “belle âme” qui “éclairait chaque pièce” dans laquelle elle entrait. Hurst a reçu un diagnostic de cancer du sein en 2013.

“Mon cœur est si lourd. Nous avons perdu une belle âme cette semaine”, a écrit Timberlake vendredi, à côté d’une collection de vidéos et de photos avec Hurst. “Nicole a illuminé chaque pièce dans laquelle elle est entrée. Sur et en dehors de la scène, elle était une source constante de joie et de positivité. Certaines choses semblent si injustes et nous ne comprendrons jamais pourquoi elles se produisent. Ce que je sais, c’est que nous avons eu la chance de rire avec elle, de voyager avec elle et de découvrir son sourire contagieux et son amour pour une vie remplie de musique. Nicole, il ne suffit pas de dire que tu vas beaucoup me manquer. Merci pour ta lumière. Je ferai de mon mieux de porter ça avec moi. Je t’aime, ma sœur. Une famille pour toujours et pour toujours un TN Kid. ” Timberlake a inclus un emoji de cœur à la fin de son message.

Le producteur de musique Bryan-Michael Cox a annoncé la mort de Hurst mercredi. “Je n’ai vraiment toujours pas les mots”, a écrit Cox. “Une fois qu’ils viendront, alors je ferai un hommage approprié mais pour le moment je n’ai rien mec. Repose-toi bien, mon ami. J’espère que tu savais à quel point tu étais aimé.” Cox a ensuite partagé une interview que Hurst a faite avec KPRC avant d’interpréter l’hymne national lors d’un match des Houston Texans. “Nicole… tant de souvenirs incroyables… tous les sentiments d’aujourd’hui, mec”, a écrit Cox en légende du post.

Hurst a reçu un diagnostic de cancer du sein triple positif de stade 2 en juillet 2013, alors qu’elle se préparait à faire une tournée avec Timberlake et Jay-Z, a-t-elle déclaré à KTRK en octobre 2015. mastectomie”, a-t-elle déclaré à l’époque. “Même pendant que j’étais sous chimiothérapie, ma tumeur a doublé de taille.” Le cancer est ensuite passé au stade 3, mais au moment de son entretien en 2015, son cancer était en rémission.

Hurst a rejoint Timberlake aux Oscars en 2017 lorsqu’il a interprété “Can’t Stop The Feeling”. Elle a également joué avec Clarkson dans son histoire spéciale de 2013 Kelly Clarkson’s Cautionary Christmas Music Tale. Elle a commencé à travailler avec Clarkson en 2011, selon Entertainment Weekly. Elle a également joué à la Maison Blanche à deux reprises pendant l’administration du président Barack Obama. Elle a également chanté avec Bruno Mars et Janet Jackson.