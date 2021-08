Justin Timberlake pleure la mort de la chanteuse de sauvegarde Nicole Hurst

Justin Timberlake rend hommage à son défunt choriste Nicole Hurt, décédé récemment à l’âge de 39 ans.

Hurst, qui s’est également produit sur scène avec Kelly Clarkson et Janet Jackson, est décédé après avoir lutté contre le cancer pendant huit ans, bien que la cause officielle du décès n’ait pas été rendue publique.

“Mon cœur est si lourd”, a écrit Timberlake sur Instagram le vendredi 6 août, à côté de photos et de vidéos de Hurst. “Nous avons perdu une belle âme cette semaine. Nicole a illuminé chaque pièce dans laquelle elle est entrée. Sur et en dehors de la scène, elle était une source constante de joie et de positivité. Certaines choses semblent si injustes et nous ne comprendrons jamais pourquoi elles se produisent. Ce que je fais savoir, c’est que nous avons eu la chance de rire avec elle, de voyager avec elle et de découvrir son sourire contagieux et son amour pour une vie remplie de musique. »

Dans son article, Timberlake a inclus une vidéo de Hurst occupant le devant de la scène lors d’un de ses concerts avec une performance solo de Colline de Lauryn‘s “Ex-Factor”, avec lui-même l’accompagnant à la guitare. Dans un autre clip, dit-elle à propos de la pop star, “mon frère par ici” a choisi la chanson, qu’il a incluse dans ses listes de chansons lors de sa tournée 2018 Man of the Woods.