Justin Timberlake rend hommage après le décès de la chanteuse remplaçante Nicole Hurst à 38 ans

in

Nicole Hurst, une choriste à la voix puissante qui a travaillé avec une tonne de musiciens célèbres, dont Kelly Clarkson et Bruno Mars, est récemment décédée après une longue bataille contre le cancer. Elle n’avait que trente-huit ans et depuis son décès, les hommages de ceux qui ont été touchés par sa vie ont commencé à affluer. L’un d’eux vient de Justin Timberlake. La pop star a beaucoup travaillé avec Hurst au cours de sa carrière et l’a mise en vedette dans plusieurs de ses concerts. Il lui a rendu hommage dans un article très touchant en début de semaine.