Justin Timberlake répond au discours déchirant de Britney Spears sur la conservation

Britney Spears a témoigné lors de son audience de tutelle à Los Angeles, révélant les horribles restrictions imposées à sa vie au cours des 13 dernières années par son père, Jamie Spears. Sa déclaration dévastatrice a attiré le soutien de nombreuses célébrités, notamment de son ex-petit ami, le chanteur Justin Timberlake. “Après ce que nous avons vu aujourd’hui, nous devrions tous soutenir Britney en ce moment”, a tweeté le chanteur de “Mirrors”. “Peu importe notre passé, bon ou mauvais, et peu importe depuis combien de temps cela remonte… ce qui lui arrive n’est tout simplement pas bien. Aucune femme ne devrait jamais être empêchée de prendre des décisions concernant son propre corps.”

“Personne ne devrait JAMAIS être retenu contre sa volonté… ou avoir à demander la permission d’accéder à tout ce pour quoi il a travaillé si dur”, a poursuivi Timberlake. “Jess et moi envoyons notre amour et notre soutien absolu à Britney pendant cette période. Nous espérons que les tribunaux et sa famille arrangeront les choses et la laisseront vivre comme elle le souhaite.”

Jess et moi envoyons notre amour et notre soutien absolu à Britney pendant cette période. Nous espérons que les tribunaux et sa famille arrangeront les choses et la laisseront vivre comme elle le souhaite. – Justin Timberlake (@jtimberlake) 24 juin 2021

De nombreuses personnes sur Twitter ont salué sa déclaration et l’ont remercié d’avoir pris la parole. Cependant, comme c’est généralement le cas chaque fois que Timberlake mentionne Spears, ses fans ont rapidement souligné que son traitement à son égard après leur rupture faisait partie de la raison pour laquelle elle avait été si maltraitée par la presse et le public. “Vous êtes littéralement l’une des raisons pour lesquelles tout cela a commencé, mais d’accord, frère, essayez de vous faire passer pour un bon gars si cela vous fait vous sentir mieux dans votre peau”, a tweeté un fan. “Vous lui devez en quelque sorte. Ensemble, vous vous êtes fait tous les deux des noms familiers, puis vous l’avez salie et avez contribué à ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas si j’en parlerais si j’étais à votre place…” a écrit un autre.

Au cours de son témoignage, Spears a déclaré qu’elle n’était “pas ici pour être l’esclave de qui que ce soit”, ajoutant que pendant qu’elle jouait, “je n’étais pas bonne, j’étais géniale”. Spears a poursuivi en disant à propos de la tutelle et des problèmes juridiques qu’elle aborde depuis presque 13 ans : “Je suis tellement en colère que je ne peux pas dormir et je suis déprimée. Je veux être entendue… Je je veux des changements et je veux des changements pour l’avenir. Je mérite des changements.”

Spears est devenue encore plus précise, expliquant qu’elle était empêchée d’épouser son petit ami, Sam Asghari, et d’agrandir sa famille. “Je veux pouvoir me marier et avoir un bébé”, a expliqué Spears. “On m’a dit que je ne pouvais pas me marier. J’ai un DIU à l’intérieur de moi mais cette soi-disant équipe ne me laissera pas aller chez le médecin pour le retirer car ils ne veulent plus que j’aie d’enfants. Cette tutelle me fait bien plus de mal que de bien.”