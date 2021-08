Justin Timberlake se souvient de son passage à N’Sync le jour de l’anniversaire de JC Chasez

in

Fatone a ajouté à l’époque : « Qu’est-ce qui peut arriver de mal ? OMG, nous ne sommes pas numéro un dans les charts. Oh putain, nous l’avons déjà fait. Pour moi, ce serait plus ou moins jouer et m’amuser avec mes frères ».

Auparavant, le groupe des années 90 avait également rencontré Ariana Grande à Coachella en avril 2019, mais Justin Timberlake n’était pas présent à ce moment-là. Mais ils étaient tous ensemble aux MTV Music Video Awards en août 2013.

Lors de la cérémonie de remise des prix, Timberlake a interprété un mélange de ses succès en solo après avoir remporté le Video Vanguard Award ce soir-là. Le reste du groupe l’a ensuite rejoint sur scène pour une performance de “Bye, Bye, Bye” qui a mis toute l’arène sur ses pieds.

Après la représentation, le natif du Tennessee a salué chaleureusement ses camarades de groupe dans son discours de remerciement. « Par dessus tout, je vous dois [este premio] ces quatre gars là-haut. Surtout, je le partagerai, même si je le garderai à la maison. »