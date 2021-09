Justin Trudeau est sur le point de perdre ses fonctions alors que les Canadiens se moquent du Premier ministre en tant que « prochaine Theresa May » | Monde | Nouvelles

En avril 2017, l’ancienne Première ministre britannique Theresa May a convoqué des élections générales « instantanées » dans le but de renforcer sa main dans les négociations sur le Brexit, ce qui a choqué la nation car elle est intervenue deux ans seulement après que son prédécesseur David Cameron avait remporté le précédent scrutin national. En vertu de la loi sur les parlements à durée déterminée, une autre élection générale n’était pas prévue avant 2020. Les premiers sondages avaient suggéré un glissement de terrain conservateur et montré un écart de 20 points de pourcentage entre les conservateurs et les travaillistes, mais cela s’est terminé par un désastre lorsque les conservateurs ont vu leur majorité globale disparaître. après avoir perdu 13 sièges.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui avait confortablement dirigé la plupart des grands sondages pendant plus d’un an et a été félicité par beaucoup pour sa gestion de la pandémie de Covid, se retrouve face à une situation similaire et derrière le Parti conservateur rival.

L’homme de 49 ans dirige un gouvernement minoritaire à la suite d’élections humiliantes en 2019 et a convoqué des élections anticipées dans une tentative audacieuse de forcer un mandat plus fort pour aider le Canada à traverser la pandémie.

Mais une forte augmentation des cas de Covid et une contraction de l’économie du pays ont conduit à de vives critiques à l’encontre de M. Trudeau, tandis que beaucoup sont également mécontents de sa gestion de la crise afghane après avoir été accusés d’avoir dirigé une évacuation lente de ressortissants et de réfugiés canadiens.

La ministre de l’égalité des sexes du Premier ministre, Maryam Monsef, a également récemment suscité la fureur après avoir appelé les talibans “frères” lors d’une conférence de presse sur les efforts d’évacuation.

Née de parents afghans, elle a tenté de défendre ses propos, les qualifiant de “référence culturelle”.

La pression croissante sur M. Trudeau n’était que trop évidente le week-end dernier lorsqu’il a été contraint de suspendre sa campagne après que des manifestants inhabituellement bruyants aient perturbé ses rassemblements électoraux.

Les sondages de l’agrégateur 338Canada n’ont donné aux libéraux du premier ministre que 14% de chances de remporter la majorité lors des prochaines élections, bien en deçà des 34% de chances d’un gouvernement conservateur minoritaire, ce qui ferait tomber le rideau sur les six années de pouvoir de M. Trudeau.

Des sondages récents ont demandé aux Canadiens qui, selon eux, est la meilleure personne pour sortir le pays de la pandémie de Covid.

LIRE LA SUITE: Joe Biden a été qualifié de « lâche » après avoir quitté la conférence

Les mesures d’aide financière d’urgence qui ont été introduites ont porté le déficit fédéral à 343 milliards de dollars canadiens, tandis que la dette dépassera pour la première fois 1 000 milliards de dollars canadiens.

La chef du Parti conservateur, Erin O’Toole, s’est déchaînée : « Ces rapports nous rappellent la fragilité de notre économie.

“Cela confirme ce que les Canadiens savaient déjà : sous Justin Trudeau, l’économie du Canada empire, pas s’améliore.”