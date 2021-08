Justin Turner a joué Kenley Jansen et STATCAST est devenu fou

Comme c’est mignon le baseball ! Et comment les choses étranges qui peuvent arriver sont appréciées. Aujourd’hui, Justin Turner a relevé Kenley Jansen et a clôturé le match pour les Dodgers. Et tu sais quoi? Il n’a autorisé aucun pointage.

Au cours d’une carrière de 13 saisons dans les ligues majeures, nous pensions avoir tout vu maintenant. Le titre des World Series 2020 semblait être le point culminant pour le baron rouge des Dodgers. Il allait en agence libre et pourrait ne pas revenir.

😄 Débuts formidables en tant que lanceur de mon Justin Turner di oro. Red Beard a grimpé au monticule dans le 3e de la série entre les #Dodgers et les #Rockies et a accroché le zéro au 9e⬆️. pic.twitter.com/VjfIhfJh2q -. :: 𝖌𝖆𝖇𝖔 ::. (@gapre_) 29 août 2021

Mais l’amour, la chimie et le désir de porter à nouveau du bleu étaient plus forts que toute autre offre qui pouvait apparaître et Justin est retourné à Los Angeles avec plus d’enthousiasme que la première fois.

Il nous a donné une saison très chargée, mais aujourd’hui n’a pas de prix.

Je ne comprends pas comment l’uniforme de JT passe l’inspection collante. – Chad Moriyama (@ChadMoriyama) 29 août 2021

Justin Turner est passé d’entraîneur des lanceurs à Brusdar Graterol à lanceur actif, faisant ses débuts dans ce rôle en tant que plus proche contre les Rockies du Colorado.

Justin a affronté la crème de la crème de la gamme Denver. Après avoir autorisé les coups sûrs de Story, Cron a envoyé Rio Ruiz, Sam Hilliard et Dom Nuñez pour une manche sans but.

Justin Turner a une MPM en carrière de 0,00 après avoir lancé un 9e sans but contre les Rocheuses !! 😂👏 # Dodgers pic.twitter.com/oyYwABGB3A – Doug McKain (@DMAC_LA) 29 août 2021

Le Statcast d’aujourd’hui était sans voix. De nombreux changements de vitesse à plus de 75 mph et certains curseurs, de 56 mph à 74 mph, étaient tout ce que le système automatisé de la MLB pouvait dicter.

Mais le résultat est là. Justin Turner fait ses débuts en MLB en tant que lanceur et passe “d’entraîneur de lanceurs à lanceur actif”