Justin Turner, le Red Baron, de retour dans la formation des Dodgers

Les Dodgers Los Angeles et leurs fans reçoivent de bonnes nouvelles aujourd’hui. Il intègre une pièce importante dans votre tir défensif et offensif. Justin tourneur Il est de retour.

Le Baron Rouge, surnom avec lequel les fans appellent affectueusement le vétéran de troisième but du Dodgers, a pris un pincement au bâton (retrait au bâton à la neuvième manche) lors du match de samedi. Dave Roberts avait annoncé que ce serait le cas lors de la traditionnelle conférence de presse de l’après-midi.

Justin Turner de retour dans la formation de départ des #Dodgers. – David Vassegh (@THEREAL_DV) 15 août 2021

À ce jour, Justin, le plus grand des Tourneur, prendra sa position sur la défensive et la position habituelle en tant que troisième arbre de l’alignement.

Le joueur, qui est une pièce de luxe au sein de l’équipe bleue, a dû être remplacé dans le match le samedi 7 août, après un match qu’il a fait en alignant un coup à la ligne de chaux et en tirant en premier depuis la zone des fautes pour obtenir le ballon dès la première manche.

Justin il est dans le statut de tous les jours depuis, mais a réussi à éviter une incursion dans la liste des personnes handicapées déjà surpeuplées des Dodgers de Los Angeles.

Le voltigeur de gauche AJ Pollock se reposera aujourd’hui et l’utilitaire All Star Chris Taylor prendra sa place. Le reste de l’alignement sera frappé par Trea, Muncy, Turner, Seager, Will, Taylor, Bellinger et Billy McKinney au champ droit.

Cela ne pouvait pas rentrer dans le tweet original, mais Dave Roberts a également dit ceci à propos de Billy McKinney : “Vous devez toujours empêcher les courses pour gagner des matchs de baseball.” Cela suggérerait que #Dodgers lui fasse plus confiance dans le bon champ qu’à quelqu’un comme Matt Beaty. https://t.co/qwNF2mfDYE – Dodger Blue (@ DodgerBlue1958) 15 août 2021

À propos de ce dernier Dave a déclaré que « l’offensive de l’équipe ne tombe pas sur la huitième manche. Billy sera là pour avoir de bonnes apparitions et faire tourner la liste. Les parties ne se gagnent pas seulement en frappant. Il faut aussi défendre ».

Et en fait, la différence offensive entre Beaty et McKinney n’a pas été importante au cours du mois dernier, .229 contre .163, bien que si le problème est d’avoir de bons virages, le .386 OBP de Beaty dépasse le .323 de McKinney.