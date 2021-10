ATLANTA – Justin Turner est devenu synonyme de baseball d’octobre, donc son absence de la formation de départ des Dodgers lors de la défaite 5-4 de dimanche soir contre les Braves a suggéré que quelque chose au-delà de sa récente sécheresse offensive était en jeu.

Le vétéran de troisième but a eu affaire à un « dard » du côté droit du cou, selon le directeur Dave Roberts, et il a été décidé qu’une nuit sur le banc en plus de la journée de repos de lundi lui serait bénéfique. Turner avait commencé 77 matchs consécutifs en séries éliminatoires pour les Dodgers, remontant à 2014. Il est entré dans le match en tant que frappeur de pincement en septième manche et a été touché par un lancer.

Roberts a déclaré que la décision avait été prise après avoir visionné une vidéo de Turner en défense lors du match 1 de samedi, au cours duquel il avait du mal à tourner la tête vers la droite. L’inconfort de Turner est survenu lors de l’entraînement au bâton samedi, selon Roberts.

Turner, dont les 13 circuits en séries éliminatoires sont les plus importants de l’histoire de la franchise, est entré dans la journée à 3 contre 28 (0,107) en séries éliminatoires.

Justin Turner est touché par un lancer lors de la défaite des Dodgers contre les Braves dimanche soir..

« Certainement, lorsque les gars sont en difficulté, c’est un combo », a déclaré Roberts. « C’est la poursuite et lorsque vous avez des lancers à gérer, vous ne terminez pas le match au bâton. Donc je pense que c’est ce qui arrive à Justin.

«Je pense que beaucoup de nos gars sont un peu pris entre la vitesse et l’effet. Il s’agit donc davantage de l’état d’esprit d’être agressif dans votre zone et de ce pour quoi vous êtes bon, et tout en dehors de cela, essayez de ne pas vous en offrir. Encore une fois, c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire et ensuite, si vous obtenez deux prises, vous devez simplement vous battre et rivaliser. Mais il s’en sortira.

Chris Taylor a remplacé Turner au troisième but.

Dansby Swanson, qui a grandi à Atlanta, a déclaré qu’il avait du mal à faire face au fait que les Falcons avaient une semaine de congé dimanche.

« Je me suis levé tôt la semaine dernière et je les ai regardés pendant qu’ils étaient à Londres – et je suis un condamné à perpétuité à Atlanta », a déclaré Swanson avant de faire 1 pour 4 et de marquer le point gagnant. « C’était drôle parce que lorsque nous étions à New York plus tôt cette année, c’est lorsque les Hawks jouaient contre les Knicks et que tous les membres du club-house des Mets me donnaient du mal à dire que les Knicks allaient battre les Hawks, et évidemment, cela n’a même pas failli se produire.