Justin Wong prouve qu’il est toujours le dieu de Marvel contre Capcom 2

Butra “Roundhouse” Soinak, joueur talentueux de Marvel vs Capcom 2, a récemment défié la légende du jeu de combat Justin Wong pour un match d’argent de 10 000 $. Et même si c’était peut-être la fête du Travail aux États-Unis, il n’a pas fallu beaucoup de travail à Wong pour fermer rapidement le plateau et repartir avec des milliers de dollars de Roundhouse en poche.

Tout a commencé lorsque Roundhouse a remporté Battle of the Strongest 3, un concours sur invitation mettant en vedette certains des meilleurs joueurs de Marvel vs Capcom 2 de New York, fin 2019. Selon Wong, cette victoire notable a donné à Roundhouse une grosse tête, menant à des discussions poubelles entre les deux avant que covid-19 ne les empêche de jouer en personne. Roundhouse a ensuite passé l’année dernière à éliminer d’autres sommités notables, dont le champion Evo 2009, Sanford “Santhrax” Kelly, avant de finalement tirer sur Wong hier.

Après quelques discussions d’avant-match entre les joueurs et les commentateurs, Wong et Roundhouse se sont assis dans leurs configurations respectives, le premier au sol devant un tube cathodique et le second utilisant une borne d’arcade à l’ancienne. Wong est resté avec son équipe de garde traditionnelle de Storm, Sentinel et Cyclops (également connue sous le nom de Team Matrix), tandis que Roundhouse a choisi Sentinel, Storm et Iron Man. Avec 5 000 $ sur la table des deux joueurs, il était temps de mettre enfin ou de se taire.

Roundhouse est sorti fort, tirant de manière adéquate la tempête de Wong dans les airs lors du premier match pour la mettre au lit et l’empêcher de s’enfuir. Cela a donné à Roundhouse suffisamment d’avance pour remporter le match d’ouverture avec une victoire serrée dans le temps mort, qu’il a célébrée en sautant comme s’il avait tout pris.

Malheureusement, tout était en descente pour M. Soinak.

Au cours de l’heure et demie suivante, Wong a décimé Roundhouse, entamant d’abord une séquence de 9 victoires consécutives avant de finir avec un impressionnant dossier de 15-5. Ce n’était même pas si amusant à regarder. Wong, comme il l’a fait au cours des 20 dernières années, a simplement attendu son temps à chaque match avec son mouvement Storm impeccable, faisant juste assez pour épuiser les barres de vie de Roundhouse en petites rafales et protéger sa propre équipe des représailles. La frustration était évidente sur le visage de Roundhouse tout au long du processus.

Cette conclusion n’a que du sens. Roundhouse est sacrément bon en soi, mais Justin est le dieu incontesté de Marvel contre Capcom 2, avec un record de sept championnats Evo à son actif depuis 2001. Même aujourd’hui, alors que les fans supplient quelqu’un, n’importe qui d’apporter le jeu croisé à consoles modernes, il se tient au-dessus de tout le monde encore en train de préparer des matchs. Il n’y a tout simplement aucune comparaison – dans les jeux de combat ou à l’étranger – avec la mainmise de Justin sur la compétition Marvel vs Capcom 2 au cours des deux dernières décennies.

Quant à Roundhouse, il n’a pas perdu de temps à ajouter à sa longue série d’appels de haut niveau.

« Quelle est la prochaine pour moi ? J’ai entendu des putains de MegamanDS dire de la merde folle », a déclaré Roundhouse lors de son interview d’après-match, avant de s’adresser directement à ses détracteurs notables. « Mettre en place ou tais-toi frère. Je jouerai ton cul de punk pour n’importe quel montant, putain de merde désolée. Toi et Fanatiq. Quel que soit le montant, frère, tu es nul frère. Juste parce que j’ai perdu contre Justin ? Allez, frérot, foutre le bordel, frérot.

Je suppose qu’il cherche déjà des moyens de récupérer ces 5 000 $.