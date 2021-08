Justin Wong rejoint la promotion Esports Awards 2021

Justin “Jwong” Wong est incontestablement l’un des plus grands concurrents de jeux de combat de tous les temps, et son nouveau prix pour l’ensemble de ses réalisations en est la preuve. Le neuf fois champion de l’Evolution Championship Series (EVO) est l’un des nombreux intronisés à la classe Esports Awards de 2021.

“Jwong a revendiqué 9 titres EVO sur plusieurs jeux”, lit-on dans une déclaration sur le site officiel des Esports Awards. “Avec un style défensif patient punissant les erreurs de son adversaire, Jwong a été un compétiteur redoutable tout au long de sa carrière qui s’étend sur plus de 20 ans.”

Ce qui est particulièrement étonnant dans l’histoire de la compétition de Jwong, c’est le nombre de jeux de combat différents auxquels il a participé au plus haut niveau. Des classiques comme Street Fighter III: 3rd Strike à des titres moins connus tels que Samurai Showdown, il a laissé une marque indélébile sur les jeux de combat, faisant de lui un intronisé bien mérité.

Découvrez ce que le champion lui-même avait à dire sur les nouvelles ci-dessous.

Je découvre cela littéralement en même temps que tout le monde. Je n’arrive toujours pas à croire que mon passe-temps est devenu quelque chose où je peux subvenir aux besoins de ma famille et encourager les gens. Je suppose que j’appuie très bien sur les boutons… MERCI À TOUS!!!! https://t.co/iw4vztXFOf – Justin Wong (@JWonggg) 26 août 2021

Jwong est principalement connu pour ses incroyables escapades Marvel vs. Capcom 2. De 2001 à 2010, il s’est classé premier du jeu à sept reprises lors de la série annuelle de championnats Evolution. De plus, il a remporté des victoires EVO notables dans Street Fighter III: Third Strike et Ultimate Marvel contre Capcom 3.

Les Esports Awards 2021 auront lieu le 20 novembre 2021.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

