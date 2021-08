Justine Dell’Aringa, vétérinaire biotechnologique de Seattle, voit des parallèles dans la science tout en construisant sa propre maison

Justine Dell’Aringa fait partie d’une équipe de Bristol Myers Squibb qui a contribué au développement de deux thérapies par cellules T (CAR) approuvées. (Photo gracieuseté de Justine Dell’Aringa)

A la maison comme au travail, Justine Dell’Aringa est prête à relever un défi.

Le directeur scientifique associé de la recherche translationnelle pour le centre de recherche thématique en immuno-oncologie et thérapie cellulaire de Bristol Myers Squibb est un vétéran de l’industrie biotechnologique à Seattle. Elle a passé 21 ans dans le domaine et s’estime chanceuse d’avoir contribué à une poignée de thérapies réussies.

À la maison, la mère de deux enfants a construit une nouvelle maison aux côtés de son mari, ajoutant du piquant supplémentaire à une année au cours de laquelle la pandémie aurait pu suffire à la plupart des familles.

“Comme ce défi dominait à peu près nos vies – avec la pandémie, le travail à domicile et l’enseignement à distance – j’ai été frappé par le nombre de parallèles entre le processus de construction de maisons et le travail scientifique que je fais”, a déclaré Dell « Aringa, notre dernier Geek de la semaine. « Résoudre les problèmes, être agile et adaptable, apprendre de nouveaux outils et processus et, surtout, des collaborations solides sont fondamentaux pour les deux activités. »

Dell’Aringa fait partie d’une équipe de Bristol Myers Squibb qui a contribué au développement de deux thérapies par cellules T approuvées par les récepteurs d’antigènes chimériques (CAR).

Mais elle admet qu’il faut « un temps douloureusement long et d’énormes ressources et efforts » pour découvrir et développer avec succès de nouvelles thérapies contre le cancer.

PRÉCÉDEMMENT: L’acquisition de 74 milliards de dollars par Bristol Myers Squibb de la société mère de Juno, Celgene, met le monde de la biotechnologie de Seattle en alerte

“Nous sommes à une époque passionnante où l’accès aux technologies de pointe a le potentiel d’approfondir notre compréhension du cancer et du système immunitaire”, a-t-elle déclaré.

Dell’Aringa dirige actuellement des scientifiques dont le travail consiste à analyser des échantillons prélevés sur des patients afin d’évaluer le système immunitaire dans le contexte de la maladie qu’ils étudient. L’équipe compare la tumeur et la réponse immunitaire des patients qui répondent au traitement à ceux qui ne le font pas. Les informations sont utilisées pour développer des biomarqueurs qui peuvent identifier les futurs patients qui bénéficieront du traitement ainsi que pour aider au développement de thérapies de prochaine génération.

« Je suis passionné par ce travail parce que je peux voir les impacts sur la vie des patients, et je crois que nous sommes à la pointe des traitements contre le cancer de la prochaine génération », a déclaré Dell’Aringa.

Faire partie de cette équipe – et regarder sa nouvelle maison s’élever – la garde inspirée.

En savoir plus sur notre dernière Geek de la semaine, Justine Dell’Aringa :

Quelle est la chose la plus importante que les gens devraient savoir sur votre domaine ? Que des traitements contre le cancer qui changent la donne sont en cours de développement et commencent à être mis en ligne. Mon équipe et moi à Bristol Myers Squibb exploitons le système immunitaire humain pour changer le traitement du cancer et apportons des thérapies qui changent la vie à plus de patients aussi rapidement que possible. Nous prenons les cellules immunitaires du patient, les modifions afin qu’elles puissent cibler le cancer, puis les réinjectons dans le patient pour combattre les cellules cancéreuses. Nous sommes en mesure de le faire grâce à toutes les nouvelles technologies qui sont développées sur le terrain grâce à de nombreuses années de recherche. Mon travail en recherche translationnelle vise en grande partie à garantir que les nouvelles technologies sont utilisées à leur plein potentiel. Il y a eu un grand bond dans le nombre de nouveaux outils dans la boîte à outils, et ils peuvent faire beaucoup de nouvelles choses incroyables. Le défi consiste à comprendre toutes ces nouvelles capacités et à les appliquer efficacement pour obtenir des informations pratiques sur la façon dont les patients réagissent à nos nouvelles thérapies innovantes dans nos essais cliniques.

Où trouvez-vous votre inspiration ? Chez les gens. Mes collègues m’inspirent particulièrement et me challengent au quotidien. Je n’ai jamais vu des gens aussi dévoués à leur travail que les équipes qui ont contribué à nos deux thérapies cellulaires CAR T récemment approuvées par la Food and Drug Administration des États-Unis. Je suis inspiré par le dévouement envers les patients que je vois dans nos équipes. Je suis inspiré par les nombreuses histoires de patients que j’entends avec des résultats heureux et me rappelle par les histoires tristes que nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Je suis inspiré par les connaissances, la créativité et le leadership dont je suis témoin autour de moi, ainsi que par l’engagement envers la collaboration que je constate lorsque nous relevons des défis. C’est incroyable ce que les gens peuvent faire lorsqu’ils se réunissent pour une cause commune.

Quelle est la seule technologie sans laquelle vous ne pourriez pas vivre, et pourquoi ? Ma machine à expresso à levier manuel. Parce que j’aime le café et que je tire aussi quelque chose de la pratique – cela fait quelques années que je n’ai pas été au labo.

Justine Dell’Aringa et sa famille dans la zone de construction de maisons. (Photo gracieuseté de Justine-DellAringa)

À quoi ressemble votre espace de travail et pourquoi cela fonctionne-t-il pour vous ? Mon espace de travail à la maison est un MESS ! Ai-je mentionné que nous sommes à la fin d’un grand projet de construction? Ma famille et moi avons appelé notre maison de campagne de 400 pieds carrés pendant 14 mois au début de la pandémie pendant que nous démolissions notre maison désuète de 700 pieds carrés et construisions notre nouvelle maison. À cette époque, je travaillais sur un petit bureau en contreplaqué que mon mari avait construit pour moi qui s’insérait dans le petit grenier où dormaient mes enfants (pensez à monter et descendre une échelle). J’ai récemment déménagé mon bureau hors de la mezzanine du chalet et dans le grenier de notre maison presque terminée. Je travaille actuellement sur une table pliante en utilisant un téléviseur réutilisé comme moniteur, entouré de matériaux de construction, de bagages et de décorations de vacances en attendant l’achèvement d’un espace de stockage. J’ai une très belle chaise de bureau ergonomique que mon voisin m’a prêtée. L’un des avantages de la pandémie est que nous sommes devenus très proches de nos voisins.

Votre meilleur truc ou astuce pour gérer le travail et la vie de tous les jours. (Aidez-nous, nous en avons besoin.) J’essaie d’être dans l’instant autant que possible. En jonglant avec un travail à temps plein, un projet de construction à temps plein et deux jeunes enfants, j’ai appris que chaque instant compte. Il est important de privilégier l’écoute attentive lors des réunions et de prendre le temps de se connecter avec ses proches.

Mac, Windows ou Linux ? Les fenêtres.

Super-héros ou personnage de science-fiction préféré ? Wonder Woman.

Transporteur, machine à remonter le temps ou cape d’invisibilité ? Machine à remonter le temps, pour que je puisse remonter le temps pour récupérer le téléporteur et la cape d’invisibilité (dans cet ordre).

Si quelqu’un me donnait 1 million de dollars pour lancer une startup, je… envisager de démarrer un laboratoire spécialisé axé sur l’offre de nouvelles technologies pour la recherche exploratoire sur des échantillons cliniques.

Une fois, j’ai fait la queue pour… Vente de plantes comestibles de Tilth Alliance en mai.

Vos modèles : Mes parents. Ils sont tous les deux incroyablement travaillants, résilients, généreux et compatissants.

Le plus grand jeu de l’histoire : Jeu d’échecs.

Meilleur gadget de tous les temps : iPhone.

Premier ordinateur : Quelque chose que vous pourriez trouver dans un musée informatique maintenant, je pense que c’était un Vectra PC-308 au milieu des années 90.

Téléphone actuel : iPhone 7.

Application préférée : À l’époque, c’est Pinterest parce que leur technologie de reconnaissance d’images a été très utile pour la conception et l’approvisionnement des matériaux pour notre projet de construction de bricolage.

Cause préférée : Agriculture durable et sécurité alimentaire.

Technologie la plus importante de 2021 : La technologie d’ARNm synthétique utilisée pour produire les vaccins contre le coronavirus par Pfizer-bioNTech et Moderna est une avancée scientifique incroyable à un moment charnière. Le succès révolutionnaire de la technologie de l’ARNm est un excellent exemple de l’importance de la persévérance en science. Des décennies d’essais et d’erreurs ont finalement conduit les Drs. Katalin Kariko et Drew Weissman à une percée importante qui a fait progresser la technologie rendant possible le développement de vaccins contre les coronavirus à une vitesse sans précédent pendant une pandémie mondiale.

Technologie la plus importante de 2023 : Dans l’espace de recherche exploratoire clinique, je pense que les progrès dans les applications de technologies relativement nouvelles telles que le séquençage cellulaire unique, le profilage spatial, la cytométrie en flux spectral/haute dimensionnelle et les plates-formes pour évaluer l’ADN tumoral circulant seront appliqués plus régulièrement et fourniront des informations biologiques plus approfondies à aidez-nous à explorer le fonctionnement du système immunitaire humain dans le contexte de la maladie que nous étudions et à générer des ensembles de données percutants pour éclairer nos pipelines de développement clinique et de découverte de médicaments.

Derniers conseils pour vos amis geeks : Mon conseil aux autres geeks est de laisser votre passion vous guider et lorsque vous rencontrez un défi, soyez persistant, soyez collaboratif et recherchez des perspectives diverses. Et si vous êtes bloqué, prenez du recul, cherchez une perspective et ayez confiance que vous trouverez une solution qui fera avancer votre travail.

Site Internet: Profil de Bristol Myers Squibb.

LinkedIn : Justine Dell’Aringa