Jute MSP augmenté, les prix sur le marché libre pourraient être peu rémunérateurs pour la prochaine campagne agricole

Le coût de la culture a été d’environ 20 % plus élevé à 48 000 roupies l’acre pour la prochaine campagne agricole, ce qui, associé à une production exceptionnelle, affectera les prix à la ferme, a déclaré Lahoti.

Il est peu probable que les prix soient rémunérateurs pour les cultivateurs de jute lors de la prochaine saison de récolte (juillet-juin), même si le prix moyen du jute brut oscille autour de 8 500 Rs le quintal à la fin de la saison de jute en cours.

On estime que la production de la prochaine saison agricole atteindra 90 balles lakh sur environ 55 balles lakh produites pendant la saison agricole en cours. Le Centre a déjà fixé le MSP à 4 500 Rs le quintal pour la prochaine campagne agricole, contre 4 225 Rs le quintal pour la saison en cours.

Les prix du marché devraient toutefois tomber en dessous du MSP à la ferme, car la superficie de jute au Bengale occidental a augmenté d’un lakh à 6,5 lakh, les prix élevés des cultures incitant les agriculteurs à cultiver du jute cette année.

La Jute Corporation of India fournit environ 5 à 6 % de la production totale pour des contraintes de capacité. Mais pour la prochaine campagne agricole, elle devra peut-être acheter davantage si les prix des récoltes sur le marché libre tombent en deçà du MSP.

Satyanarayan Toshniwal de la North Bengal Jute Balers Association a déclaré que la tendance des prix s’inversera au cours de la prochaine saison de récolte. Initialement, de juillet à août, les prix moyens peuvent être supérieurs au MSP à environ 5 000 à 5 500 roupies par quintal. Mais il diminuera progressivement à mesure que la campagne agricole avance, a-t-il déclaré.

Au début de la campagne agricole en cours, les prix moyens à la sortie de l’exploitation étaient plus élevés que le MSP à 4 700-4 800 Rs le quintal. Il est monté progressivement et a franchi Rs 8000 le quintal vers la fin de l’année.

Un déficit de production a conduit à la fermeture de 15 filatures de jute depuis avril. Le bureau du commissaire du jute, dès le début de l’année du jute à venir, veut garder les prix sous contrôle. Il a donné l’ordre aux commerçants de jute brut de s’inscrire sur son portail de jute intelligent pour une période spécifiée. Alors que la durée de la période spécifiée n’a pas encore été décidée, la commande s’adresse à ceux qui vendent 500 kg de jute brut ou plus.

“Nous essayons de créer une banque de données des commerçants de jute brut pour les garder sur la bonne voie”, a déclaré le commissaire adjoint du jute Koushik Chakraborty. Les meuniers ne pouvaient pas fournir la quantité en retrait de sacs de jute du Centre équivalant à 31 balles de lakh. Le Centre a dû débourser 2 000 crores de roupies supplémentaires pour l’achat, car les prix des sacs étaient plus élevés.

Un ordre séparé a été émis, ordonnant aux commerçants de jute de liquider les stocks avant le 25 juin, pour permettre à au moins quelques filatures de jute de reprendre leurs activités et s’assurer qu’il n’y a plus de stock de report sur le marché pour l’année de jute suivante.

Mais ces commandes n’affecteront pas les prix du marché au cours de la prochaine campagne agricole autant que l’ordre limitant le stock des commerçants à 500 quintaux l’a fait. “Cette commande a mis de nombreuses presses à balles et stockistes hors du commerce, les économies d’échelle étant entravées”, a déclaré Bhagwan Lahoti de la North Bengal Balers Association.

Les entrepôts de la plupart des grands commerçants de jute sont utilisés pour stocker d’autres produits, et peu de gros acheteurs restent dans le commerce, le marché étant inondé de petits acheteurs maintenant des stocks bien inférieurs à 500 kg, a-t-il déclaré.

Ce marché fragmenté a donné naissance à une nouvelle secte d’intermédiaires, qui ne s’enregistreront pas auprès du Jute Commissioner et ne pourront être traqués par le gouvernement. Ces petits acteurs gonfleront le marché, obligeant les grands commerçants à acheter chez eux. Les agriculteurs seront obligés de vendre leurs produits à des prix bien inférieurs au MSP, a déclaré Lahoti.

