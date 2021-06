JuVaughn Harrison, les tresses les plus volantes

in

28/06/2021

Le à 22:35 CEST

L’Américain Jim Thorpe est entré dans l’histoire en 1912 représentant les États-Unis aux Jeux de Stockholm en saut en longueur (septième avec 6,89 mètres) et en saut en hauteur (quatrième avec 1,87), bien que 11 athlètes du pays nord-américain aient participé à la première épreuve et à la seconde, sept l’ont fait.

109 ans plus tard, JuVaughn Harrison, 22 ans, semi-inconnu, répétera cet exploit avec des marques sensationnelles qui en font un athlète unique. Celui de l’Alabama est devenu le protagoniste d’excellents Trials dans lesquels Sidney McLaughlin a battu le record du monde du 400 mètres haies (51,90) en réalisant un double classement pour Tokyo 2020 après avoir été premier en hauteur avec 2,33 mètres (trois centimètres de sa meilleure note). ) et seulement deux heures plus tard en longueur après avoir laissé sa marque personnelle dans un magnifique 8,47 mètres.

En plus de cela, cet athlète connu pour ses tresses colorées saisissantes est également il a couru le 300 mètres haies en 38,47 en 2017 alors qu’il avait encore 17 ans, bien qu’il ait choisi de quitter les clôtures et de se concentrer sur les sauts… verticaux et horizontaux.

L’Américain est un prodige athlétique

Cette saison a explosé, mais Il s’est déjà fait remarquer lorsqu’en 2018 il a participé aux deux épreuves des Coupes du monde U20 à Tampere avec une médaille de bronze en hauteur (2,23, la même note que le grec Adonios Merlos et le mexicain Roberto Vilches partageaient en or) et une neuvième place en longueur (7,63) dans une épreuve que le japonais Yuki Hashioka a remportée avec 8,03 .

Il y a précédents avec le triple et la longueur comme le vénézuélien Yulimar Rojas. Ou combinés et longs comme l’Américaine Jackie Joyner-Kersee ou la Suédoise Carolina Klüft. Ou la longueur et la vitesse comme son compatriote Carl Lewis. Ou heptathlon et 200 mètres comme la grande catalane María Vicente… mais celle d’Harrison est unique.

JuVaughn Harrison se qualifiera pour le podium à Tokyo en longueur et en hauteur

Bien que toutes les comparaisons soient odieuses, il faut se rappeler que le week-end dernier Eusebio Cáceres d’Alicante a remporté le championnat espagnol de saut en longueur avec 8,03 mètres et Blaugrana Xesc Tresens était le meilleur en saut en hauteur avec 2,16 mètres.

Et… attention, car JuVaughn Harrison pourrait être éligible pour une médaille dans les deux épreuves aux Jeux de Tokyo. Avec le saut horizontal visé de 8,47, celui de Huntsville s’est classé deuxième dans la liste mondiale de l’année après le prodigieux grec Miltiadis Tentoglou et son “douteux” 8,60.

Oui En hauteur, il est également deuxième de l’année avec un meilleur record de 2,36, un seul centimètre derrière le Russe Ilia Ivaniuk, qui tout indique qu’il recevra l’autorisation de concourir sous le drapeau olympique pour être parfaitement propre malgré Sebastian Coe et World Athletics.