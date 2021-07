Juvenile, Mannie Fresh, Mia X, BLK libèrent Vax That Thang Up ⋆ 10z viral

se

Juvénile s’assure que tout le monde est prêt pour l’été vax chaud.

En partenariat avec BLK – la plus grande application de rencontres conçue pour les célibataires noirs – Juvenile, Manne frais, et Mia X a remixé l’emblématique “Back That Thang Up” dans un hymne au vaccin pro-coronavirus intitulé “Vax That Thang Up”.

“Nous avons une ligne directe avec le public qui doit intérioriser ce message”, a déclaré J.Nathan Kirkland, responsable de la marque et du marketing BLK, dans un communiqué. “La chanson est peut-être ludique et amusante, mais le message sous-jacent est aussi réel que possible.”

“Je voulais juste faire quelque chose de positif pour mon peuple et me mettre en avant pour montrer que je suis prêt à sacrifier ma vie non seulement pour moi mais aussi pour ma famille”, a ajouté Juvenile. « Nous ne savons pas à quoi nous sommes confrontés en ce moment, mais nous devons vraiment tous être vaccinés pour pouvoir continuer à faire notre truc et survivre. »

La chanson intervient alors que les Centers for Disease Control des États-Unis ont publié un rapport sur le déploiement du vaccin dans le pays, notant que la couverture vaccinale chez les jeunes adultes âgés de 18 à 29 ans est plus faible et augmente plus lentement au fil du temps.

L’hymne d’été, qui s’inspire étroitement de l’original, encourage les célibataires à « se vacciner, ouais » avant « de trouver une date, ouais ».

« Fille, tu as l’air bien, ne vas-tu pas vaxer ce truc ?/Tu es un beau jeune frère, ne vas-tu pas vaxer ce truc ? » Des raps juvéniles dans le refrain, ajoutant plus tard: «Vous vous sentez bizarre toute la nuit? Besoin de vaxer ce truc » et « Immunité collective ? Ne vas-tu pas vax ce thang vers le haut.

Mia X apparaît plus tard dans la chanson, ajoutant une nouvelle perspective au remix :

“Si tu veux devenir collant et chaud, va, va, va, ah-va prends le coup/ Si tu veux écraser un mec nommé Scott, va, va, va, ah-va prends le coup”, rappe-t-elle. « Allez prendre le coup, allez prendre le coup, BLK dit allez prendre le coup / Vous voulez écraser avec Scott, écraser, écraser avec Scott, puis BLK dit aller prendre le coup. »

