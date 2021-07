Juvenile publie le remix PSA de ‘Vax That Thang Up’

La légende de Cash Money Juvenile a dépoussiéré son tube classique de 1999 “Back That Azz Up” avec un nouveau remix encourageant les jeunes à se faire vacciner avec “Vax That Thang Up”.

Sponsorisé par BLK, une application de rencontres pour les célibataires noirs, le PSA réunit Juvenile et producteur Manne frais, avec Mia X remplaçant Lil Wayne sur la parodie.

“Fille, tu peux être la reine / après la quarantaine / nous pourrions nous rencontrer sur place et nous pouvons faire la chose”, rappe Fresh, tandis que la vétéran du hip-hop Mia X échange le vers de Wayne avec, “Si tu veux écraser un mec nommé Scott, va, va, va te faire vacciner.

“Je voulais juste faire quelque chose de positif pour mon peuple et me mettre en avant pour montrer que je suis prêt à sacrifier ma vie non seulement pour moi mais aussi pour ma famille”, a déclaré Juvenile dans un communiqué de presse. “Nous ne savons pas à quoi nous sommes confrontés en ce moment, mais nous avons vraiment tous besoin d’être vaccinés pour pouvoir continuer à faire notre truc et survivre.”

Autrefois un incontournable de la chaîne TRL de MTV, “Back That Azz Up” était la chanson de cet été et est sur le point de régner à nouveau.

« Le plus fou, c’est que la chanson avait probablement un an et demi. Juvenile jouait déjà cette chanson dans des clubs, mais elle n’avait pas ce rythme, donc elle n’a pas eu d’impact », a déclaré Fresh dans une interview avec Complexe.

«C’était plus comme un DJ backspining et lui disant ses rimes, mais pas de musique en plus. J’étais juste comme, ‘Mec, cette chanson est tellement incroyablement cool, tu dois juste comprendre comment tu la fais toucher tout le monde.’ Si on met 808 tambours sous ça avec le rebond, on obtient le capot. Nous devons aussi obtenir l’Amérique blanche, comment faisons-nous cela? J’étais comme, ‘Si nous mettons de la musique classique là-bas, non seulement vous allez avoir de jeunes enfants [but white America too].’”

