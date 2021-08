Juventus du Trophée Joan Gamper: Horaire et où regarder à la télévision

in

08/07/2021 à 18h50 CEST

Ronald Gonçalves

Bien qu’après deux décennies de légende, le Barcelone n’aura plus les services de Lionel Messi, le culé club doit continuer, et le Juventus Ce sera le premier défi de l’entité catalane sans la présence formelle de l’Argentin. Votre rendez-vous, en particulier, sera au Stade Johan Cruyff à l’occasion de la fin de Trophée Joan Gamper, la dernière rencontre amicale des Blaugrana avant le début de La Ligue.

Donc, Barcelone accumule quatre matchs joués dans cette pré-saison, qui comprend une victoire sur Nàstic (4-0), une victoire sur Gérone (3-1), une victoire sur Stuttgart (3-0) et enfin une défaite contre Salzbourg (2-1).

D’autre part, l’ensemble dirigé par Massimilliano Allegri tIls n’ont encore disputé que quelques matches lors de leur tournée amicale respective. Bien que les deux aient abouti à la victoire de Vecchia Signora, étant que ils ont été imposés à Cesena (3-1) et à Monza (2-1), les bianconeri ont moins de feuillage face à l’affrontement, donc les Barcelone parti comme favori pour gagner le concours.

BARCELONE – JUVENTUS DEL TROPHY JOAN GAMPER : HORAIRE ET O VOIR À LA TÉLÉ

Le match entre Barcelone et la Juventus à la fin de Trophée Joan Gamper aura lieu ce Dimanche 8 août à 21h30, et on le voit en Espagne grâce à la couverture de TV3, Télévision du Barça, fuboTV Espagne Oui Le sixième.