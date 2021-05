Juventus exodus partie 2? Cristiano Ronaldo, Matthijs De Ligt, Paulo Dybala et d’autres stars qui pourraient exiger des transferts s’ils sont expulsés de la Serie A

La domination de la Juventus sur le football italien a pris fin la semaine dernière… maintenant, le monde entier de la vieille dame risque de s’écrouler.

Non seulement ne pas se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine est une possibilité réelle, mais ils ne joueront peut-être même pas dans l’élite.

.

Les choses vont mal pour la Juventus en ce moment mais leur situation pourrait devenir catastrophique

En effet, ils ont été menacés d’expulsion de la Serie A s’ils restent engagés dans la Super League européenne, la Juve, le Real Madrid et Barcelone étant les trois seules équipes restées liées à la tentative d’échappée.

Cela signifierait qu’ils commenceraient la saison 2021/22 en Serie B, bien que le club y soit déjà allé.

Revenez à 2006, lorsque la Juventus a été reléguée en Serie B pour son implication dans un scandale de trucage de matchs qui a provoqué une onde de choc dans le football italien.

La Juve est remontée directement dans l’élite dès la première tentative, remportant le titre de Serie B, mais un certain nombre de leurs stars n’étaient pas disposées à jouer dans le deuxième niveau pendant un an et ont dûment quitté le club.

Fabio Cannavaro était l’un des départs les plus en vue de la Juve. Il est parti peu de temps après avoir été capitaine de l’Italie pour leur quatrième et dernière Coupe du monde.

Exode de l’été 2006 de la Juventus – qui est parti?

Zlatan Ibrahimovic (Inter Milan)

Emerson (Real Madrid)

Gianluca Zambrotta (Barcelone)

Patrick Vieira (Inter Milan)

Adrian Mutu (Fiorentina)

Fabio Cannavaro (Real Madrid)

Lilian Thuram (Barcelone)

Si la Juve est effectivement expulsée de la Serie A, vous pouvez être très prudent en supposant que l’histoire se répète.

Alvaro Morata, Giorgio Chiellini et Carlo Pinsoglio sont tous sans contrat cet été, tandis que Gianluigi Buffon a confirmé qu’il ne signerait pas de nouvel accord.

Un certain nombre de leurs autres stars seront sûrement plus que disposées à quitter le navire.

Pouvez-vous vraiment imaginer Cristiano Ronaldo en Serie B? Fabrizio Romano ne peut certainement pas.

Le contrat de la superstar portugaise expire en 2022, tout comme les accords de Paulo Dybala, Federico Chiesa et Federico Bernadeschi. La relégation en Serie B donnerait certainement le dessus aux joueurs dans toute tentative de quitter le club.

.

Ronaldo pourrait quitter la Juve s’ils ne peuvent gérer qu’une place en Ligue Europa, peu importe s’ils jouent en Serie B la saison prochaine

.

Dybala est liée à un départ de la Juventus depuis quelques saisons

Aaron Ramsey a été lié à un retour en Premier League – avec Arsenal et Everton liés – et cet été serait le meilleur moment que jamais pour laisser le Gallois partir.

Pendant ce temps, le défenseur central néerlandais Matthijs De Ligt n’aimera pas la perspective de ne pas jouer au plus haut niveau.

Perdre l’un de leurs grands joueurs serait un énorme coup supplémentaire pour la Juventus si l’impensable se produisait, mais franchement, aucun avenir de leurs joueurs ne peut être garanti s’ils restent en Super League et que la FA italienne donne suite à leur menace.

Et si cela se produit, les clubs de Premier League seraient sûrement mis en alerte rouge avec une foule de talents de premier plan susceptibles de rechercher de nouvelles maisons.