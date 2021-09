Juventus : l’ère post Cristiano Ronaldo commence

11/09/2021 à 10h15 CEST

La Juventus de Massimiliano Allegri affrontera son premier match sans Cristiano Ronaldo en Serie A contre un Napoli qui a commencé le parcours comme un tir de Spalletti. Le Portugais est revenu à Manchester United pour rejoindre le projet ambitieux d’Ole Gunnar Solskjaer et ramener la Premier League à Old Trafford.

Les Turinois, qui ont cumulé un nul et une défaite lors de leurs deux premiers engagements en 2021/22, amorcent un processus de reconstruction après la saison grise d’Andrea Pirlo à la tête de l’équipe.. Les bianconeros ont remporté la Coppa, mais n’ont pas joué un grand rôle ni en Serie A ni en Ligue des champions, où ils ont perdu étonnamment en huitièmes de finale contre Porto.

Avant eux, ils auront un Naples qui traverse un grand moment et qui, en plus, joue à domicile. Spalletti a démarré son projet du bon pied et l’équipe napolitaine est l’une des équipes les plus complexes du football italien. Avec Mertens et Insigne comme grandes références, l’équipe italienne fait face à une saison passionnante malgré l’abandon du billet pour la Ligue des champions lors de la dernière journée de 2020/21.

Gagner à la maison, une tâche en attente

La Juventus visite le Stadio Diego Armando Maradona lors de la troisième journée de la Série, un territoire sur lequel elle n’a plus gagné depuis la saison 2018/19. Deux défaites dans le tournoi national (1-0 et 2-1) qui ont fait du fief napolitain le pire cauchemar.

L’équipe d’Allegri a besoin de la première victoire de la saison pour secouer la pression et revenir à la dynamique de victoire qui l’a amenée à remporter neuf Scudettos consécutifs, quelque chose que l’Inter était chargé de gaspiller et qui est prêt à répéter cette édition.