Juventus Transfer Window Grades – Dernier mot sur le football

La Juventus a été plutôt calme en termes d’acquisitions par rapport aux années précédentes. C’est une surprise, étant donné que l’équipe a perdu l’une des élites du football à Cristiano Ronaldo contre Manchester United. Un joueur du calibre de Ronaldo est essentiellement impossible à remplacer, mais on pourrait penser qu’un club de la stature de la Juventus aurait fait plus.

Cela étant dit, le club a encore abordé quelques problèmes clés. Outre les joueurs de retour en prêt, la Juventus a conclu cinq accords. Ils n’ont fait aucun mouvement dans la défense, mais ce n’était pas vraiment nécessaire en raison de la charge de talent qu’ils ont déjà, tels que Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Mattijs de Ligt et Alex Sandro. Leurs mouvements sont intervenus au milieu de terrain (ce qui était un problème la saison dernière), et ils ont tenté de remplacer Ronaldo en première ligne par des jeunes.

Notes de la fenêtre de transfert de la Juventus

Milieu de terrain

Les achats ici incluent Weston McKennie, Manuel Locatelli et Mohamed Ihattaren.

McKennie revient définitivement après un transfert de prêt de Schalke. L’Américain a fait son entrée en Serie A la saison dernière, devenant rapidement un nom familier pour les Bianconeri. La saison dernière, il a marqué cinq buts et enregistré deux passes décisives du milieu de terrain, des chiffres impressionnants si l’on considère qu’il n’a pas commencé tous les matches. McKennie n’a également que 23 ans. Il est l’un des grands noms de la future génération de talents américains et, dans l’ensemble, un joueur très solide pour un prix solide.

Locatelli arrive également de Sassuolo. Cela vient non seulement après une fantastique campagne de Serie A, mais aussi après une solide performance à l’Euro 2020. Locatelli a été membre de l’AC Milan dans le passé, où il a montré du potentiel avant de s’épanouir à Sassuolo. Le milieu de terrain italien peut tout faire. Ses instincts défensifs sont de premier ordre, il fournit des passes précises et dispose d’un missile de longue haleine. Locatelli, si ce n’est déjà fait, deviendra un starter infaillible pour la Juventus. Comme McKennie, il n’a que 23 ans. L’Italien est le présent et l’avenir de ce milieu de terrain.

Le dernier mouvement a été l’achat d’Ihattaren au PSV. Le joueur de 19 ans joue principalement en tant que milieu de terrain offensif. La saison dernière, alors qu’il était au PSV, il a marqué trois buts et fourni deux passes décisives en 22 matches d’Eredivisie. En ce moment, il est trop jeune pour les lumières vives de la Juventus. Pour cette raison, il passera cette saison en prêt à la Sampdoria. C’est une sage décision pour la Juventus, car Ihattaren va acquérir une précieuse expérience en Serie A.

Note : 7/10

Attaque

Remplacer Ronaldo est une tâche impossible. Cela étant dit, il y a beaucoup de footballeurs vétérans qui peuvent quelque peu combler le vide. Au lieu de suivre cette voie, cependant, la Juventus a opté pour Moise Kean et Kaio Jorge.

Kean est un jeune attaquant solide, par tous les moyens, à 21 ans. La saison dernière, alors qu’il était prêté au Paris Saint-Germain, il a marqué 13 buts en 26 matches de Ligue 1. Il a également marqué trois buts en neuf matches de Ligue des champions. Il a connu des difficultés les saisons précédentes en Premier League avec Everton, mais lors de sa dernière saison avec la Juventus en 2018/19, il a marqué six buts en 13 matches de Serie A. L’Italien peut trouver le fond du filet, ce qui est clairement le trait le plus important pour un attaquant. Ce qu’il n’est pas en mesure de faire en ce moment, c’est de concourir pour la course de la Capocannonière comme Ronaldo et d’être la principale star de la Ligue des champions.

Si la Juventus gardait Kean dans un avenir prévisible, son retour pourrait porter ses fruits. Pour l’instant, cependant, le déménagement ne résout pas immédiatement leurs problèmes. Il est arrivé avec un prêt de deux ans avec une obligation d’achat en 2023 si certains objectifs sont atteints.

Jorge est définitivement une perspective à surveiller. Arrivé de Santos au Brésil, le joueur de 19 ans a beaucoup de potentiel. Ses statistiques ne sautent pas aux yeux de son séjour au Brésil, mais il est toujours un adolescent. La Juventus devra se concentrer fortement sur son développement, ce qu’elle fera certainement, et Jorge pourrait s’épanouir à l’avenir. Pour cette saison, cependant, il ne change pas d’effectif.

Note : 4/10

