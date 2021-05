Juventus vs AC Milan en direct: Comment regarder la Serie A en ligne depuis n’importe où

Avec une défaite de chaque côté susceptible de voir le perdant manquer la qualification pour la Ligue des champions de l’année prochaine, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés pour les deux équipes dans cet affrontement massif de Serie A à Turin.

Suivez notre guide ci-dessous pour savoir comment obtenir une diffusion en direct Juventus vs AC Milan et regarder le football italien en ligne, où que vous soyez dans le monde.

Les deux équipes entrent dans le niveau du jeu avec 69 points avec Atalanta, deuxième. Napoli sur 67 et la Lazio, qui ont un match en main, sur 64 respirent dans le cou, ce qui signifie que le risque de rater une place cruciale dans le top quatre pour la Juve et Milan est palpable.

Bien que la Juve ait été incohérente tout au long de la campagne, la situation désormais désespérée marque un énorme renversement pour l’équipe à l’extérieur, Milan ayant mené la course au titre pendant une grande partie de la saison, pour subir une perte de forme massive dans les dernières semaines.

En plus d’avoir une influence considérable sur la place d’arrivée des deux clubs, le match offre une intrigue supplémentaire en offrant une rencontre rare entre Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic. Les deux superstars vétérans devraient s’aligner l’une contre l’autre après que la confrontation entre les deux dans le match inverse en janvier ait été annulée en raison d’une blessure à l’international suédois.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct de la Juventus contre l’AC Milan, où que vous soyez dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Juventus vs AC Milan: où et quand?

Cet affrontement massif de Serie A a lieu dimanche au stade Allianz de Turin, avec un coup d’envoi prévu à 20h45, heure locale (CEST). Cela en fait un départ à 14 h 45 HE / 11 h 45 PT aux États-Unis et un coup d’envoi à 19 h 45 BST au Royaume-Uni.

Regardez Juventus vs AC Milan en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de Juventus vs AC Milan plus bas dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder la Serie A mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement l’emplacement de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour un autre qui se trouve dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Comment regarder Juventus vs AC Milan en ligne aux États-Unis

ESPN a les droits exclusifs de diffusion en anglais pour diffuser les matchs de Serie A aux États-Unis. Ce choc sera diffusé via le service de streaming EPSN Plus.

ESPN + coûte 5,99 $ par mois et vous permet de regarder en ligne ainsi que via son application mobile et ses applications de streaming TV sur Apple TV, Amazon Fire TV, Roku, PS4 et Xbox. Il est également disponible via un forfait combiné qui comprend ESPN +, Hulu et Disney Plus – pour le prix réduit de seulement 12,99 $ par mois.

Le coup d’envoi de la Juventus contre l’AC Milan aux États-Unis aura lieu à 14 h 45 HE / 11 h 45 PT.

ESPN +



Vous pouvez regarder Juventus vs AC Milan via ESPN +. Inscrivez-vous maintenant pour 5,99 $ par mois ou groupez avec Disney + et Hulu pour 12,99 $ par mois.

À partir de 5,99 $ par mois chez ESPN +

Comment diffuser Juventus vs AC Milan en direct au Royaume-Uni

Premier Sports 1 détient les droits de diffusion de ce match massif au Royaume-Uni. La chaîne est disponible via Sky et Virgin Media à la télévision à partir de 9,99 £ par mois.

Premier Sports propose également une option de streaming uniquement pour toutes ses chaînes au prix de 9,99 £ et vous donne accès en ligne et en déplacement à Premier Sports 1, Premier Sports 2 et Box Nation ainsi qu’à LaLiga TV.

La couverture sur Premier Sports 1 de cet énorme affrontement de Serie A commence cinq minutes avant le coup d’envoi à 19h40 BST.

Premier Sports



Premier Sports détient les droits de diffusion au Royaume-Uni de ce match Juventus vs AC Milan ainsi que d’une tonne d’autres contenus de football. Abonnez-vous à partir de 11 £ par mois.

10,99 £ par mois chez Premier Sports

Diffusion en direct de la Juventus vs AC Milan en direct en Australie

beIN Sports est le détenteur des droits de diffusion en direct de Serie A Down Under.

Si vous êtes un client Foxtel, vous pouvez ajouter beIN à votre forfait moyennant des frais supplémentaires, mais vous pouvez également vous abonner au réseau sportif en tant qu’abonnement autonome pouvant être regardé sur votre ordinateur portable, ordinateur de bureau ou appareil mobile. Cela coûte 19,99 $ par mois après en avoir profité et vous pouvez également profiter d’un essai GRATUIT de deux semaines.

Le coup d’envoi en Australie aura lieu à 4 h 45 HNE aux premières heures du lundi matin.

Être au sport



Regardez Juventus vs AC Milan et de nombreux autres événements sportifs via beIN Sports à partir de seulement 20 $ par mois. Il existe également un essai gratuit de deux semaines si vous souhaitez essayer avant d’acheter.

À partir de 20 $ par mois chez beIN Sports

Diffusion en direct de la Juventus vs AC Milan au Canada

TLN et DAZN, le dernier né du streaming sportif en ligne, partagent les droits de vivre les matchs de Serie A au Canada pour la saison 2020/21. DAZN coûte 20 $ par mois ou vous pouvez économiser quelques dollars en vous inscrivant à un abonnement annuel de 150 $, et il propose également la Premier League, la Ligue des champions et la Ligue Europa.

Le coup d’envoi de la Juventus contre l’AC Milan aura lieu à 14 h 45 HE / 11 h 45 PT aujourd’hui pour ceux qui regardent au Canada.

DAZN



DAZN est le siège de la couverture de l’UEFA Champions League au Canada parmi de nombreux autres sports. Essayez-le gratuitement pendant un mois, puis ne payez que 20 $ par mois par la suite, ou 150 $ pour l’année.

20 $ par mois chez DAZN

