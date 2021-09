Juventus vs AC Milan : une forme contrastée avant Clash of Giants

in

L’AC Milan se rendra à Turin pour affronter la Juventus dimanche soir (19 septembre). Bien que ce ne soit qu’au début de la saison, ce choc Juventus vs AC Milan, deux géants italiens, est riche en histoires. Pour commencer, Milan navigue actuellement en Serie A, avec trois victoires en trois matches. Ils occupent la deuxième place derrière la Roma à la différence de buts. La Juventus, quant à elle, occupe la 16e place. Ils ont fait match nul et perdu deux autres, le plus récemment une défaite 2-1 contre Napoli samedi dernier (11 septembre).

En Europe, Milan vient de s’incliner 3-2 contre Liverpool. Les Rossoneri ont montré du cœur mais n’ont finalement pas pu concourir à Anfield. La Juventus revient après une victoire 3-0 sur les Suédois de Malmö, tous deux en Ligue des champions.

Juventus vs AC Milan: forme contrastée avant le choc géant de dimanche soir

Serie A en forme pour l’AC Milan

Le match de Milan contre Liverpool allait toujours être difficile. Liverpool reste un géant à la fois en Angleterre et en Europe, et sort d’une saison pleine de blessures. Les Reds sont déterminés à montrer au monde de quoi ils sont capables. C’est exactement ce qu’ils ont fait mercredi, jouant au football fluide devant une foule électrique d’Anfield.

Les Rossoneri ont bien fait pour leur premier match de Ligue des champions en sept ans. Ils menaient à la mi-temps et, même s’ils semblaient parfois timides et nerveux, ont tenu bon. Ils cherchaient plus qu’une simple victoire morale, mais ils peuvent garder la tête haute après ce match d’ouverture.

Cependant, Milan a fait feu de tout bois en Serie A. Ils ont battu la Sampdoria 1-0 lors du premier match, manquant quelques premiers titulaires. Dans le deuxième match, contre Cagliari, Milan a gagné 4-1 et le nouveau venu Olivier Giroud a marqué un doublé. Enfin, le dernier match de Milan a eu lieu contre la Lazio, le premier véritable test de la saison, mais Milan a répondu, semblant dominant tout au long. Ils ont gagné 2-0 et la Lazio n’a jamais vraiment cherché à avoir une chance.

La Ligue des champions sera difficile pour Milan, opposé à un groupe avec Liverpool, l’Atletico Madrid et Porto. La Serie A devrait être la cible principale de Milan, car ils ont terminé à la deuxième place la saison dernière alors que les champions en titre l’Inter Milan et les anciens champions de la Juventus ont perdu leur pouvoir de star au cours de la fenêtre de transfert d’été.

Comment l’AC Milan s’alignera-t-il contre la Juventus

Milan n’a pas la gueule de bois face au départ de Gianluigi Donnarumma pour le Paris Saint-Germain, grâce au génie de son remplaçant, Mike Maignan. Milan a toute confiance dans le gardien français après une collection de performances stellaires. Il continuera à débuter dans le but des Rossoneri.

Les quatre réguliers en défense resteront également les mêmes que d’habitude. Theo Hernandez et Davide Calabria occuperont les postes d’arrière. Simon Kjaer et Fikayo Tomori tiendront leur place au milieu. Tomori est en pleine forme et sera chargé de garder Paulo Dybala silencieux.

Le double pivot du milieu de terrain mettra en vedette Franck Kessie et Sandro Tonali. Milan est heureux de retrouver Kessie car il est le moteur de l’équipe. Tonali pousse de plus en plus pour une place de départ cohérente sur Ismael Bennacer, et l’Italien est en tête jusqu’à présent cette saison en raison de ses performances croissantes.

Trois meneurs de jeu figureront derrière un seul attaquant. Ces trois joueurs seront probablement Alexis Saelemaekers à droite, Brahim Diaz au milieu et Rafael Leao à gauche. Il y a un cas à faire pour qu’Ante Rebic commence, après avoir aidé deux fois contre la Lazio et marqué contre Liverpool, mais il est probable qu’il quitte le banc en tant que remplaçant d’impact.

Le seul attaquant devrait être Olivier Giroud, qui est de retour après avoir été testé positif au COVID-19. Zlatan Ibrahimovic ne devrait pas figurer après avoir souffert d’un problème au tendon d’Achille qui l’a également fait rater le match de Liverpool.

Prédiction: Juventus 1-2 AC Milan

Milan sait que son meilleur coup au Scudetto pour la première fois depuis une décennie est cette saison. Ils joueront dur contre une équipe de la Juventus qui a semblé perdue au niveau national jusqu’à présent.

