JV : Max Verstappen désormais un pilote « plus juste »

Le champion de F1 1997 Jacques Villeneuve pense que Max Verstappen est devenu un pilote plus mature et plus juste sur la piste de course.

Lorsque Verstappen a fait irruption sur la scène en 2015 avec Toro Rosso, il était clair dès le départ que le talent était là, mais au cours des années suivantes, le Néerlandais a parfois manqué de cohérence.

Il y a également eu quelques incidents controversés en cours de route, mais maintenant âgé de 23 ans et difficile pour le titre des pilotes 2021, Villeneuve considère cette version comme un Verstappen plus mature et plus juste.

“Il semble être devenu plus juste”, a expliqué Villeneuve à RacingNews365.com.

« Lors de sa première saison, il y avait beaucoup de tissage, vous savez, dans les lignes droites et ainsi de suite. Et il a arrêté de faire ça.

«Il semble donc qu’il semble avoir obtenu un bien meilleur équilibre maintenant sur ce qui est juste et pas juste en tant que combattant et comment y aller et quand, quand pousser, quand ne pas pousser. Il semble être beaucoup plus complet.

Verstappen affronte Lewis Hamilton dans la lutte pour le titre, un pilote considéré comme l’un des pilotes de course les plus complets de Formule 1.

Mais Villeneuve ne peut plus non plus identifier de faiblesses chez Verstappen.

“Cette année? Aucun, vraiment », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé un domaine où il pensait que Verstappen manquait.

« Même lorsqu’il a terminé deuxième à Bahreïn, parce qu’il était large, il l’a pris dans sa foulée. C’est comme, ‘Ok, eh bien, tu vas gagner’, la saison est longue, donc très mature en ce moment.

“Il a le potentiel, il est toujours devant, il est toujours là-haut.”

Verstappen prend une avance de quatre points sur Hamilton dans le championnat des pilotes pour le Grand Prix de France, alors qu’il cherche à mettre fin à la série de quatre titres pilotes consécutifs du Britannique.

C’est la bataille des générations qu’on attend depuis un certain temps, mais laquelle de ces deux stars, selon Villeneuve, opère-t-il actuellement à un niveau supérieur ?

“Pour le moment, je dirais Max, car Lewis a eu trop d’années pour gagner facilement”, a-t-il révélé.

