JV: Max Verstappen “supérieur”, Lewis Hamilton montrant des faiblesses

Jacques Villeneuve pense que Max Verstappen remportera le titre car il est « supérieur » à Lewis Hamilton et fait moins d’erreurs que son rival.

Le duo est engagé dans une bataille serrée pour le championnat du monde cette saison, le pilote Mercedes devant actuellement le Néerlandais de seulement deux points.

Les deux ont généralement bien conduit tout au long de l’année et ont été deux des artistes les plus impressionnants de la grille, bien que l’erreur étrange se soit glissée.

Villeneuve pense Hamilton a fait plus que Verstappen et pense que le pilote Red Bull est le meilleur des deux cette saison.

“Verstappen est supérieur”, a-t-il déclaré au Corriere della Sera.

« Il n’a pas fait de vraies erreurs. Il passait toujours à l’attaque. Lewis a plutôt montré des faiblesses. Et Mercedes aussi, plus que Taureau rouge. “

Quinze courses de moins, *encore* seulement deux points séparent le champion et le challenger. La #F1 en 2021 peut-elle durer éternellement, s’il vous plaît ? pic.twitter.com/q1AMPBCP7y – PlanetF1 (@Planet_F1) 26 septembre 2021

Pour le moment, il semble que Hamilton devra se battre pour le titre jusqu’à la dernière course de l’année pour la première fois depuis 2016, lorsqu’il a perdu contre Nico Rosberg.

Villeneuve pense que le septuple champion du monde a peut-être un peu baissé les bras depuis lors en raison d’un manque de concurrence.

“Après Rosberg, il a eu une vie facile”, a ajouté le Canadien.

“Peut-être qu’il s’est endormi un peu, cette année il s’est réveillé en sursaut. Mais il reste un phénomène.

Hamilton et Verstappen se sont vu infliger des pénalités pour collisions entre les deux cette année, le premier se voyant infliger une pénalité de temps à Silverstone et le second une pénalité de grille à Monza.

Villeneuve ne pense pas que le Néerlandais ait fait beaucoup de mal en Italie et critique également le fait que le Britannique ait été puni pour avoir commis une erreur lors de sa course à domicile.

“Je ne sais pas, c’était aussi une manœuvre non intentionnelle”, a-t-il déclaré à propos de l’incident de Silverstone.

«C’était une erreur et cela m’agace que les erreurs soient punies. Ces deux-là ne parviennent pas à rester dans la limite. Lewis ne commet généralement pas ces erreurs, cela ne lui arrive qu’avec Max.

À son époque, dit-il, les pénalités n’étaient pas infligées pour de telles choses, mais il soutient également que la course était plus propre et plus claire à l’époque.

“Il n’y a pas eu de telles sanctions”, a-t-il ajouté.

« Mais c’était différent, nous avons fait les dépassements à l’intérieur. Maintenant ils te bloquent dans la ligne droite, ils bougent, tu es obligé de prendre des risques extrêmes pour passer et tu peux faire des erreurs.

« De cette façon, il est difficile d’établir les règles. À Monza, ils n’étaient pas clairs.

