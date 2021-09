JV: No Senna v Prost vibes à Lewis Hamilton v Max Verstappen

in

Jacques Villeneuve n’est pas d’accord pour dire que Max Verstappen contre Lewis Hamilton devient comme Ayrton Senna et Alain Prost.

La rivalité entre Senna et Prost est considérée comme l’un des, sinon les plus grands affrontements de la Formule 1, qui a généralement conduit à un contact en piste.

Et maintenant, en 2021, la chute du titre entre Verstappen et Hamilton a également vu les pilotes se battre à plusieurs reprises, Silverstone et maintenant Monza étant témoins de collisions majeures entre les deux.

Cela avait conduit beaucoup à comparer ces deux rivalités, mais le champion du monde 1997 Villeneuve n’est pas d’accord.

“Leur rivalité avait dépassé la limite, il y avait de la haine et la volonté de jouer sale”, a déclaré Villeneuve au Corriere della Sera lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’une répétition de Senna-Prost.

« Entre Lewis et Max no. J’espère voir plus de batailles, sans qu’elles finissent dans le mur.

Suite à la collision entre Verstappen et Hamilton à la chicane Rettifilo de Monza, qui a éliminé les deux pilotes de la course, les commissaires sportifs ont infligé à Verstappen une pénalité de trois places sur la grille pour le prochain Grand Prix de Russie, le jugeant “principalement” fautif.

Mais Villeneuve ne pense pas que le blâme aurait dû être imputé au Néerlandais.

“Non, à Monza, il y avait deux joueurs”, a déclaré Villeneuve lorsqu’on lui a demandé s’il était d’accord avec le penalty pour Verstappen.

« Max était agressif : il pouvait couper la chicane mais ensuite il devrait abandonner la position. Lewis aurait pu laisser 10 cm de plus mais voulait rester devant. C’était comme une épreuve d’intentions.

« Vous ne pouvez pas punir quelqu’un pour l’avoir fait exprès lorsque le contact commence à quelques mètres avant que la manœuvre ne devienne intentionnelle.

“Ils lui ont donné la pénalité parce que la roue Red Bull s’est retrouvée au-dessus de la tête d’Hamilton, pour les conséquences de l’action, ils ont dit qu’il ne fallait pas juger sur les conséquences mais ils l’ont fait.

« Verstappen est toujours très agressif, avec Hamilton, il est encore plus agressif. Si vous les mettez ensemble dans le même coin, ils exagèrent, mais ces moments font partie de la F1.

“Si à chaque fois qu’une pénalité est infligée, il n’y aura plus de course car personne ne tentera de dépasser.”

Il reste huit manches prévues pour la saison 2021, et Villeneuve soutient Verstappen pour finalement devenir champion du monde, affirmant qu’il a réveillé Hamilton qui a eu la vie facile depuis la retraite de Nico Rosberg en 2016.

« Verstappen est supérieur, il n’a pas fait de vraies erreurs. Il passait toujours à l’attaque. Lewis, en revanche, a montré des faiblesses. Et aussi Mercedes, plus que Red Bull », a déclaré Villeneuve.

« Après Rosberg, il [Hamilton] c’était facile. Peut-être qu’il s’était un peu endormi, cette année il s’est réveillé en trombe. Mais il reste un phénomène.

