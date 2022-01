JVN de Queer Eye joue dans la magnifique nouvelle série Netflix

Yasss, chérie!

Peux tu croire? Jonathan Van Ness« Le podcast se transforme en une série Netflix et nous sommes absolument là pour ça. La toute nouvelle série de la star de Queer Eye, Getting Curious With Jonathan Van Ness, qui sortira le 28 janvier, explorera toutes sortes de sujets et de questions qui rendent Jonathan curieux.

Le 4 janvier, le streamer a publié un aperçu de la série à venir, et elle a l’air, en un mot, magnifique. « J’ai des questions brûlantes et j’ai besoin de réponses », déclare JVN dans la bande-annonce. « Pourquoi les cheveux sont-ils si importants ? Suis-je dépendant des collations ? Les insectes sont-ils magnifiques ou dégoûtants ? Est-ce que les perruques veulent juste être quelque chose de différent ? »

Qu’il s’agisse de s’habiller avec des vêtements de construction, de patiner artistiquement et de manger des grillons, il y a beaucoup à attendre. « Je vais me lancer dans un nouveau voyage d’apprentissage, d’ouverture d’esprit, d’apprentissage de nouvelles perspectives, et j’ai beaucoup à apprendre. »