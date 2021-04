JWoww saute dans le commerce de détail chez American Dream – WWD

Jenni «JWoww» Farley, l’un des membres de la distribution originale de l’émission de télé-réalité «Jersey Shore» sur MTV, ouvre sa première boutique, appelée Heavenly Flower, dans le méga complexe de vente au détail et de divertissement American Dream.

“Je suis une maman, et beaucoup de mes fans qui ont grandi en me regardant à la télévision sont maintenant aussi des mamans”, a déclaré JWoww. «La collection Heavenly Flower est amusante, élégante et abordable pour les femmes et les enfants et la réalisation d’un de mes rêves de longue date. Je ne peux pas penser à un meilleur endroit pour donner vie à cette idée qu’à American Dream », a-t-elle ajouté.

La boutique de 2 000 pieds carrés devrait ouvrir en mai dans la section Garden Court de l’American Dream, située à East Rutherford, dans le New Jersey. La boutique vendra des vêtements de maternité et coordonnera les tenues et accessoires «Mommy and Me» pour les mères, les nourrissons et les enfants.

«Nous savons que Jenni et ses enfants ont vraiment apprécié leurs visites dans notre centre, c’est donc tout naturellement que j’ai apporté son concept de fleur céleste à American Dream», a déclaré Don Ghermezian, directeur général d’American Dream. «Heavenly Flower sera une nouvelle destination incontournable et la réalisation de la vision américaine de rêve d’offrir des expériences uniques aux clients.»

American Dream, développé par Triple Five Group, comprend le parc aquatique DreamWorks, qui possède la plus grande piscine intérieure du monde, le parc d’attractions Nickelodeon Universe, la piste de ski Big Snow, le mini-golf Angry Birds, la patinoire, le mini-golf Blacklight et de nombreuses expériences culinaires et de vente au détail. magasins, notamment H&M, Uniqlo, Primark, Lululemon, Sephora, Aritzia et Zara.

Il n’a pas encore ouvert son aile de luxe où Saks Fifth Avenue vise une ouverture en septembre, après quelques retards dus à des problèmes de construction et à la pandémie. Hermès envisage également d’ouvrir un magasin.

Le développement de la vente au détail d’American Dream a été compliqué par une série de faillites et de liquidations par Barneys New York, Lord & Taylor et Century 21, qui à un moment ou à un autre avaient prévu d’ouvrir des magasins dans le complexe. Étant donné que ces marques ne prévoient plus de magasins, il y a encore beaucoup d’espace à remplir chez American Dream.

«Le centre est entièrement loué à plus de 85% aujourd’hui, et nous prévoyons être à plus de 95% d’ici la fin de l’année», a déclaré une porte-parole à WWD. «Nous avons de nouvelles ouvertures de magasins chaque semaine à American Dream et nous ferons d’autres annonces de locataires sous peu.»

Le mois dernier, des rapports ont révélé que le complexe avait fait défaut sur un prêt à la construction et que, par conséquent, Triple Five devait donner aux prêteurs une participation de 49% dans le Mall of America à Bloomington, au Minnesota, et le West Edmonton Mall au Canada, tous deux développés. par Triple Five. Triple Five n’a pas commenté ces rapports. La construction du complexe American Dream de 3,3 millions de pieds carrés a coûté plus de 6 milliards de dollars.