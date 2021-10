« J’y travaille en ce moment »

in

Un initié de Tottenham a affirmé que Fabio Paratici “travaillait sur” un accord de janvier pour signer un contrat à terme qui pourrait être conclu dès le premier du mois.

Tottenham a retrouvé une certaine forme jeudi soir en prenant à partie les ménés slovènes NS Mura. Un triple remplacement a vu Harry Kane, Lucas Moura et Son Heung-min introduits vers l’heure de jeu. Kane n’a pas perdu de temps à remplir ses bottes, réussissant un tour du chapeau de 19 minutes pour assurer la victoire et le ballon du match.

Cependant, ce niveau de puissance a fait cruellement défaut sur le front domestique jusqu’à présent. Les Spurs n’ont marqué que quatre fois en six matches de Premier League, Kane ne s’étant pas encore inscrit.

Tottenham était lié à une pléthore d’attaquants au cours de l’été au milieu des spéculations que Kane pourrait rejoindre Man City. Et tandis que le capitaine anglais est resté, beaucoup de ces rumeurs ont persisté avec Tottenham en difficulté dans le dernier tiers.

En effet, la Fiorentina Dusan Vlahovic reste sur le radar du club. La sensation serbe de 21 ans est dans les deux dernières années de son contrat et la Fiorentina a jusqu’à présent été incapable de le lier à de nouvelles conditions.

Maintenant, l’initié de Tottenham, John Wenham, qui a annoncé des nouvelles sur les chaînes de médias sociaux de Lilywhite Rose, a affirmé que Paratici avait des fers au feu à cause d’un ajout dans les attaquants. De plus, Wenham a laissé entendre qu’une telle décision pourrait être prise à temps pour une arrivée immédiate le 1er janvier.

“Janvier est déjà dans deux mois”, a déclaré Wenham à Football Insider. « Ce que nous voulons, c’est un attaquant. Quelqu’un qui peut jouer comme attaquant mais peut-être aussi dans ce rôle de numéro 10.

«Paratici travaille là-dessus en ce moment. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre. Nous avons besoin de quelqu’un qui puisse venir le 1er janvier.

« Rien de tout cela en attendant le dernier jour de la fenêtre pour conclure des affaires. Le nouveau Tottenham doit être proactif plutôt que réactif.

« Nous devons commencer dès le 1er janvier et je suis sûr qu’il y a des accords à conclure. Le seul problème est que certains joueurs seront à égalité en coupe dans ce pays ou en Europe.

“Mais d’un autre côté, il restera beaucoup de matchs de Premier League. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre tout le mois.

Tottenham inadapté dessine des liens surprises avec Chelsea

Pendant ce temps, Chelsea a été étonnamment désigné comme un point d’atterrissage potentiel pour un franc-tireur de Tottenham qui testerait les capacités de gestion de Thomas Tuchel, selon un rapport.

Un joueur dont Nuno Espirito Santo a jusqu’à présent eu du mal à tirer le meilleur parti est Tanguy Ndombele. Le milieu de terrain français, 24 ans, a fait l’objet de fortes spéculations sur son départ cet été. Cela résultait principalement de la joueur lui-même exprimant clairement son désir de chercher de nouveaux pâturages.

Ndombele a noué des liens avec Man Utd et la Roma de Jose Mourinho. Cependant, selon Caught Offside (citant le média espagnol Don Balon), Chelsea a jeté son chapeau dans le ring.

Il est dit que les Bleus sont “l’un de ses prétendants” en ce moment. Alors que Don Balon est connu pour être du côté le plus léger de l’intégrité journalistique, une décision pourrait avoir du sens à certains égards.

N’Golo Kante est de plus en plus aux prises avec des problèmes de blessures ces dernières saisons. Kante reste un monstre du milieu de terrain lorsqu’il est en forme, bien que le maintenir en bonne santé s’avère plus difficile que jamais.

De plus, Saul Niguez a eu du mal jusqu’à présent dans des projections certes limitées. Si sa mauvaise forme persiste, il est peu probable que les Bleus déclenchent son option permanente. Bien que malgré ces motivations, la probabilité que Chelsea sanctionne un accord pour un flop des Spurs semble toujours très improbable.

