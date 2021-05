JZXN Stock: 15 choses à savoir sur le détaillant de véhicules à énergie nouvelle Jiuzi après l’introduction en bourse

Jiuzi Holdings (NASDAQ:JZXN) est en mouvement vendredi après que la société a terminé son offre publique initiale (IPO) hier.

Source: Shutterstock

Voici tout ce que les investisseurs doivent savoir sur l’action JZXN.

Au départ, Jiuzi Holdings est une société chinoise qui exploite des magasins de vente au détail sous le nom de Jiuzi. Ces emplacements servent de lieux d’achat de véhicules à énergie nouvelle (NEV). La société opère dans des villes de troisième-quatrième rang en Chine et compte 31 magasins franchisés et un seul magasin appartenant à la société. Jiuzi obtient ses véhicules NEV de plus de 20 fabricants. La majorité des NEV qu’elle vend sont à piles. Elle a été fondée en 2017. L’introduction en bourse de Jiuzi Holdings l’a vu inscrire un total de 5,2 millions d’actions de l’action JZXN sur le Échange Nasdaq. Ces actions ont commencé à se négocier pour 5 $ chacune et ont généré un produit brut global de 26 millions de dollars pour la société. C’est avant de déduire les escomptes de souscription et les autres dépenses de l’introduction en bourse. Boustead Securities était les seuls preneurs fermes du placement. Ortoli Rosenstadt a agi en tant que conseiller juridique de Jiuzi Holdings et Sichenzia Ross Ference a conseillé Boustead Securities. Alors que Jiuzi Holdings n’est sur le marché que depuis quelques jours, le trading est déjà incroyablement intense aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 19 millions d’actions du stock ont ​​changé de mains. Le volume quotidien moyen des transactions de la société est plus proche de 1,8 million d’actions. Cependant, il convient de noter qu’il n’y a pas encore eu beaucoup de temps pour déterminer quel sera le volume de négociation moyen quotidien réel pour l’action JZXN.

Le stock de JZXN grimpe en flèche vendredi avec des actions en hausse de 76,3% pendant les échanges du matin.

Les investisseurs intéressés par d’autres informations sur les introductions en bourse ont beaucoup à rattraper.

Plusieurs entreprises ont fait les gros titres avec les récentes introductions en bourse. Qui comprend Technologies Procore (NYSE:PCOR), Oatly (NASDAQ:OTLY), et Espace carré (NYSE:SQSP). Vous pouvez en savoir plus sur ces introductions en bourse ci-dessous.

Plus d’informations sur l’introduction en bourse de vendredi

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/05/jzxn-stock-15-things-to-know-about-new-energy-vehicle-retailer-jiuzi-following-the-ipo/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC