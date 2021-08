K-Ci partage l’insulaire qu’il aurait poursuivi après sa relation avec Elly (exclusif)

in

Le séjour de K-Ci Maultsby sur Love Island a malheureusement été de courte durée. Pourtant, il a rapidement formé une connexion avec Elly Stefan. Mais, leur relation s’est rapidement effondrée une fois qu’Elly a exprimé qu’ils étaient mieux en tant qu’amis. Après son passage à l’émission CBS, K-Ci s’est entretenu avec PopCulture.com et a livré des informations intéressantes sur son séjour à la Villa, et a même partagé l’Insulaire qu’il aurait poursuivi s’il avait eu plus de temps.

Même si K-Ci et Elly n’avaient pas la connexion la plus forte dans la Villa, les deux ont réussi à trouver un terrain d’entente en dehors de la bulle de Love Island. Quant à savoir pourquoi ils ont pu se connecter davantage à l’extérieur, K-Ci a expliqué que l’environnement de Love Island l’empêchait de sortir de sa coquille.

“J’ai juste l’impression que c’était une nouvelle situation pour moi, donc je n’étais pas totalement à l’aise d’entrer”, a expliqué K-Ci. “Alors, j’étais nerveux, je ne vais pas mentir. J’étais définitivement nerveux. […] Tu sais, nous, je pensais juste, ouais, j’ai l’impression que nous [he and Elly] eu une bonne conversation à l’aéroport et si nous avions apporté cela dans la villa, c’était certainement, nous serions certainement encore là-bas. mieux connaître Elly. Il a ajouté qu’il aurait également appris à mieux connaître Trina Njoroge. Bien qu’il aurait hésité à poursuivre quoi que ce soit avec Trina parce qu’elle était en couple avec son bon ami Andre Brunelli.

Considérant que K-Ci n’a pas eu trop de temps pour essayer de se mettre à l’aise dans l’environnement de Love Island, il veut donner aux fans un meilleur aperçu de qui il est vraiment. “Ce qu’ils n’ont probablement pas vu, c’est que j’étais maladroit, je suis un gars maladroit”, a-t-il déclaré. “J’ai commencé à être à l’aise. C’est fou. J’ai vraiment commencé à être à l’aise probablement la veille de l’élimination et oui, ça commençait à sortir. Ça commençait lentement à sortir. Mais, je n’avais pas assez de temps.”

Tous les épisodes de Love Island Saison 3 sont actuellement disponibles en streaming sur Paramount+.