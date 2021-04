K Madhavan nommé président, The Walt Disney Company India et Star India

La nomination prend effet immédiatement.

Rebecca Campbell, présidente des opérations internationales et de la vente directe aux consommateurs, The Walt Disney Company, a annoncé mercredi K Madhavan en tant que nouveau président, The Walt Disney Company India et Star India. La nomination prend effet immédiatement. Madhavan reprendra ce rôle à Uday Shankar, qui a remis ses papiers en octobre.

Selon Rebecca Campbell, KM a géré avec talent les activités de la société en Inde, qui ont été et continueront d’être essentielles à la stratégie mondiale et régionale de The Walt Disney Company. «En tant que leader qualifié avec une vaste expérience dans les médias, KM a propulsé nos vastes réseaux Star et nos activités de production de contenu local vers de nouveaux sommets malgré l’évolution continue de l’industrie et les défis importants dus à la pandémie», a-t-elle ajouté.

Dans son nouveau rôle, K Madhavan dirigera la stratégie et la croissance de la société en Inde, avec la responsabilité des activités et des opérations Disney, Star et Hotstar couvrant les chaînes de divertissement, de sport et régionales, ainsi que la vente directe aux consommateurs. Cela comprend la supervision de la distribution des canaux et des ventes publicitaires, ainsi qu’une entreprise de production de contenu local florissante qui est actuellement responsable de la création de 18000 heures de contenu original dans la fiction, la non-fiction, le sport et les films en huit langues. «Je m’engage à continuer de faire avancer nos activités, en travaillant plus étroitement avec des collègues de Disney pour améliorer nos offres mondiales et régionales», a déclaré Madhavan.

Depuis 2019, K Madhavan est directeur national de Star & Disney India, supervisant les activités de télévision et de studios de la société en Inde. Il a été chargé de stimuler la croissance de l’entreprise, de se concentrer sur l’innovation et de créer un contenu convaincant pour les consommateurs. Il a rejoint Star India en 2009 en tant que responsable sud. Sous sa direction, la société a bâti un portefeuille de divertissements régional florissant. Auparavant, il était le moteur de la croissance d’Asianet en tant que leader incontesté du malayalam avec plus de 50% de part de marché, en tant que directeur général et PDG en 2000-2008. La vision de Madhavan pour le réseau linguistique régional a conduit l’entreprise à établir des références en matière de programmation de qualité dans le sud de l’Inde. Avant sa carrière dans les médias, K Madhavan travaillait dans le secteur bancaire et de la finance d’entreprise.

Actuellement, Madhavan est président de l’Indian Broadcasting Foundation (IBF) et président du Comité national des médias et du divertissement CII (Confédération de l’industrie indienne).

