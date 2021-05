K-Pop Group Tri.be sort son deuxième album single, ‘Conmingo’

Universal Music Group, premier groupe d’idols K-Pop de Corée TRIBU ont sorti leur deuxième album single, Conmingo, aujourd’hui via Republic Records. Il comprend la chanson titre «Rub-A-Dum» et l’hymne qui l’accompagne «Loro». Avec Conmingo, le groupe amplifie sa signature «Girl Swag», rayonnant de confiance en soi et de joie.

En tant qu’appel aux armes énergique, «Rub-A-Dum» fait un clin d’œil à l’histoire intemporelle du joueur de flûte et invite les fans à suivre avec le cri du clairon, «Tout le monde vient jouer avec TRI.BE», ce qui le rend irrésistible pas à. Sur «LORO», en espagnol pour «Parrot», le groupe prêche pour avoir confiance en soi. Musicalement, le groupe multinational fusionne un mélange rafraîchissant de rythmes dancehall et reggaeton.

Reflet du titre, Conmingo – ou «With Me» en espagnol – le groupe accueille une alliance de tous ceux qui veulent venir danser. «Rub-A-Dum» et «Loro» élèvent le charisme éclectique de TRI.BE alors qu’ils poursuivent leur ascension révolutionnaire.

Le premier groupe quadrilingue du genre, TRI.BE se compose de sept membres – Songsun, Jinha, Hyunbin et Soeun originaires de Séoul, Kelly et Jia de Taipei et Mire de Tokyo – et parle et chante en anglais, Chinois, japonais et coréen.

Plus tôt cette année, ils ont fait équipe avec deux des producteurs de K-Pop les plus célèbres au monde, S.Tiger [Beast, IU, 4Minute, Momoland, EXID, T-ARA, Apink, HyunA] et nul autre que ELLY, la grande sœur de TRI.BE, EXID, pour les deux morceaux de TRI.BE Da Loca, générant plus de cinq millions de flux dès la sortie de la porte. Les deux se sont à nouveau réunis avec TRI.BE pour créer un autre mini-album passionnant avec Conmingo.

Le nom de TRI.BE vient de la combinaison des mots «triangle», qui signifie la forme la plus parfaite, et «être», menant au slogan «Nous sommes parfaits comme nous sommes». Le groupe transmet le message d’amour de soi et de confiance en affichant sans vergogne leur concept clé de «Girl Swag».

Achetez ou écoutez le nouvel album de TRI.BE, Conmingo.