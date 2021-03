K-Pop Idols BTS et Blackpink souffrent de «  vies misérables  » – Dit la Corée du Nord

Un site de propagande nord-coréen qualifie les actes de K-pop d’esclaves et dit qu’ils «subissent des vies misérables».

Le rapport avec le titre, « Les jeunes chanteurs sud-coréens appartenant à de grandes entreprises, forcés de vivre misérablement. » La propagande a utilisé le surnom de « jeunes chanteurs » pour désigner des actes de K-pop comme BTS et Blackpink. L’article fait référence aux contrats d’exclusivité signés avec de grandes entreprises sud-coréennes comme SM Entertainment. De nombreuses stars sud-coréennes de la K-pop commencent à un jeune âge, devenant des idoles adolescentes.

Une autre allégation est que les grandes entreprises «aspirent la plupart des revenus des chanteurs dans le seul but d’utiliser l’argent pour les former». L’article allègue que les stars féminines de la K-pop sont forcées de «plaire sexuellement aux politiciens et aux industriels. L’article fait référence au suicide parmi les chanteurs de K-pop et dit qu’ils laissent «des notes de suicide disant que c’était difficile de continuer comme ça».

Y a-t-il une vérité dans ces allégations dans l’industrie de la K-pop? Oui et non. Voici la vérité compliquée.

L’ère K-pop moderne a commencé en 1996 avec la fondation de SM Entertainment. La marque du fondateur Lee Soo-man sur l’industrie musicale sud-coréenne se fait encore sentir aujourd’hui. Il a supervisé une ère de création de nouvelles «idoles pop» pour dominer les marchés locaux sud-coréens.

Le système mis au point par Lee sur le marché sud-coréen est simple: trouver des jeunes talents, les former et les faire leurs débuts dans le cadre d’un groupe d’idols adapté à la culture populaire. Cette formule existe toujours dans la création de nouveaux actes de K-pop aujourd’hui à son niveau le plus élémentaire. BTS est adapté à la tendance des boys band, tandis que Blackpink est un groupe de rap féminin.

K-pop est chargé d’aider à briser les barrières de censure en Corée du Sud. C’est une raison importante pour laquelle la Corée du Nord met en évidence le côté le plus sombre de l’industrie de la K-pop. Les soi-disant «contrats d’esclaves» étaient (et sont toujours) courants dans l’industrie de la K-pop. Afin de maintenir l’image du label et le personnage conçu pour les idoles, ces contrats sont particulièrement durs.

Les idoles de la K-pop signent souvent des contrats stipulant que leurs étiquettes contrôlent tout dans leur vie. De leur alimentation à leurs relations et à leur vie sociale. Des adolescents de 12 à 13 ans signent ces contrats pour une période prolongée, souvent dix ans ou plus.

Pendant les premières années de la K-pop, les groupes parlaient souvent de leur «dette» envers leur label.

De nombreuses idoles ont organisé des fêtes quand elles étaient enfin «sans dette», ce qui signifie qu’elles gagnaient de l’argent pour elles-mêmes. Pour les idoles populaires, il est relativement facile de rembourser la dette; pour les stars moins connues – cela pourrait durer tout leur contrat.

Les contrats d’esclaves ont commencé à subir des réactions négatives en Corée du Sud, les fans exigeant un meilleur traitement. La Commission du commerce équitable de Corée du Sud s’est finalement penchée sur les pratiques de ces grands labels. L’un des changements qu’ils ont apportés a été d’interdire la clause de moralité pour annuler les contrats des stagiaires. Les stagiaires endettés mais jamais débutants doivent rembourser la dette au label.

Le concept de «contrats d’esclaves» a été exposé dans le monde entier lorsque le groupe K-pop TVXQ a poursuivi SM Entertainment en 2008. La FTC sud-coréenne a répondu en 2009 avec une règle de limiter les contrats à sept ans. En 2017, ces politiques ont été réformées pour empêcher les labels de faire pression sur les idoles pour qu’elles renouvellent leurs contrats une fois qu’ils expirent.

Malgré les changements apportés pour éviter les contrats d’esclaves, les idoles de la K-pop endurent des étiquettes de contrôle. BTS et Blackpink ne sont peut-être pas soumis à ces « contrats d’esclave », mais il y a encore un drame autour de qui sort avec qui.