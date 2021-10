K-Pop Sensation BTS quitte Sony Music et signe avec Universal Music Group

La sensation K-pop BTS a officiellement abandonné Columbia Records de Sony Music Entertainment et signé un accord avec Universal Music Group.

Hybe, Big Hit Music et BTS – qui restent extrêmement populaires, si les ventes de billets, les rapports de revenus et les sorties musicales spéciales en sont une indication – ont récemment annoncé le changement. Les efforts très diffusés Map of the Soul: 7 and Be de l’acte en sept parties ont été publiés avec le soutien de Columbia l’année dernière, et les détails financiers (sans aucun doute substantiels) de l’accord UMG n’ont pas encore été révélés publiquement.

Mais l’accord arrive dans la foulée de plusieurs collaborations très médiatisées entre Universal Music Group, coté en bourse, et Hybe (qui a été rebaptisé Big Hit Entertainment au premier trimestre 2021). En février 2021, les entreprises ont collaboré pour lancer une plate-forme de diffusion en direct appelée VenewLive, par exemple, et le développement a été suivi peu de temps après par un « partenariat stratégique élargi ».

Cette coentreprise résolument ambitieuse avait pour objectif d’élargir «la portée mondiale de la musique et de la culture K-pop à travers le monde», ont précisé les parties impliquées, avec des actes d’UMG utilisant les «communications améliorées« directes avec les fans »» de Hybe’s WeVerse. De plus, les sociétés ont créé un label de joint-venture à Los Angeles et ont présenté des plans pour former « un nouveau groupe mondial de garçons K-pop ».

En ce qui concerne les circonstances entourant la recherche des stars de la K-pop de demain, BTS a bénéficié d’un report (controversé) du service militaire obligatoire de 18 mois de la Corée du Sud fin 2020. Permettant aux membres du groupe de retarder leur enrôlement jusqu’à leur 30e anniversaire respectif, le l’exemption gardera BTS intact jusqu’à ce que Jin ait 30 ans en décembre 2022.

Inutile de dire qu’il sera intéressant de voir comment BTS et Hybe (qui en avril ont acheté Ithaca Holdings de Scooter Braun pour au moins 1 milliard de dollars) réagissent et s’adaptent à cet obstacle ainsi qu’aux autres remaniements des membres qui arriveront par la suite de l’armée. obligations de service.

L’action Universal Music Group (UMG sur Euronext Amsterdam) a terminé la journée à 25,00 € par action (29,13 $ au taux de change actuel) – un petit gain par rapport à la clôture précédente – tandis que l’action Hybe (KRX : 352820) a connu une hausse de plus de Baisse de 1,5%, se reposant à 325 000 KRW/276 $ à la fermeture du marché.

Enfin, Universal Music, qui a signé un contrat d’enregistrement exclusif avec Andrea Bocelli il y a environ une semaine, devrait publier son rapport sur les résultats du troisième trimestre 2021 le mercredi 27 octobre – le jour même où l’analyse des performances de Spotify au troisième trimestre sera rendue publique.