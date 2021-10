K-Pop Sensation JEON SOMI partage la date de sortie de « XOXO »

La sensation K-Pop JEON SOMI a annoncé que son premier album XOXO arrivera le vendredi 29 octobre via Interscope Records et THEBLACKLABEL, une filiale de YG Entertainment.

XOXO comportera huit chansons, dont les singles précédemment sortis « Birthday », « DUMB DUMB », « Outta My Head » et son premier album Interscope « What You Waiting For ». Les singles à succès ont collectivement accumulé plus de 240 millions de vues sur YouTube et des millions de lectures sur les plateformes de streaming.

JEON SOMI a travaillé sur l’album en tant qu’auteur-compositeur et producteur aux côtés des collaborateurs R.TEE, 24 ans, Pink Sweat$ et Teddy, fondateur de THEBLACKLABEL et fréquent ROSE NOIR producteur. Le projet ne comporte qu’une seule collaboration, avec une apparition du rappeur sud-coréen Giriboy.

« J’apprends beaucoup ces jours-ci sur l’écriture et la composition parce que j’ai commencé dans un groupe de filles K-pop, donc nous n’obtenons généralement que des chansons d’écrivains, et nous chantons les chansons et pratiquons la chorégraphie », a déclaré JEON SOMI à POPSUGAR dans 2020. « Mais maintenant, j’écris et je compose, donc c’est tout nouveau pour moi, et j’essaie de m’améliorer. C’est comme un nouveau travail – apprendre tous les jours et travailler avec mon producteur, Teddy [Park]. C’est beaucoup d’essais et d’erreurs et d’enregistrements sur mon téléphone – prendre une idée dans ma tête et essayer de trouver les mots et les mélodies pour l’exprimer correctement. C’est incroyable quand ça se met enfin en place.

Les six chansons inédites qui figurent sur l’album mettront en évidence les compétences de composition et de production de la chanteuse en tant que plus grande liste de nouvelles musiques qu’elle ait sorties à ce jour. « Birthday » et « Outta My Head » remontent à 2019 avant que JEON SOMI ne prenne une année sabbatique avant de revenir sous l’égide d’Interscope.

Le premier album de JEON SOMI, XOXO, est disponible en précommande.

Liste des titres XOXO :

1. DUMB DUMB

2. XOXO

3. Don’t Let Me Go (feat. Giriboy)

4. Plus

5. Pastèque

6. Anniversaire

7. Ce que vous attendez

8. Hors de ma tête