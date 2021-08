K1, le premier guichet automatique Bitcoin conçu et construit au Salvador ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

Edgar Borja, PDG de Kioskos K1, a créé le premier guichet automatique Bitcoin conçu et construit au Salvador.

Le K1 peut servir d’hôte pour les plateformes de portefeuille Bitcoin telles que Strike. La machine est entièrement Strike paiement activé.

Le kiosque peut accepter les paiements en factures et envoyer du Bitcoin au portefeuille Strike d’un utilisateur. Strike est la plate-forme de paiement Bitcoin la plus populaire au Salvador et a contribué à libérer le Salvador des dollars en légalisant le Bitcoin comme monnaie.

Les utilisateurs du K1 peuvent également vendre du Bitcoin sur la machine pour recevoir de l’argent. Le guichet automatique envoie aux utilisateurs un message texte sous forme de mot de passe à usage unique afin d’authentifier l’expéditeur ou le destinataire du Bitcoin ou des dollars.

Parmi ses caractéristiques principales figurent un écran publicitaire, un écran tactile, deux caméras de sécurité et un tableau de bord administratif.

K1 est fabriqué au Salvador et sa capacité à héberger plusieurs plates-formes compatibles Bitcoin signifie que la machine peut être adaptée aux besoins de chaque client ou de l’emplacement où elle est installée. Le K1 peut fonctionner comme un caissier Bitcoin, un point de paiement de service, un terminal bancaire et plus encore.

Jusqu’à présent, Edgar Borja a vendu un guichet automatique K1. Selon le site Web de K1, le coût d’une machine est de 15 000 $. L’entretien mensuel est de 250 $. Mais contrairement à un caissier humain, le K1 peut fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et le caissier automatisé peut récupérer 100 % de son coût initial en seulement 15 mois.

Mais Edgar prévoit de transformer le pays d’El Salvador en un fabricant de guichets automatiques via K1 et d’apporter bientôt les appareils à un exportateur d’appareils de haute technologie. D’ici là, il travaille déjà sur de petits appareils personnalisés pour acheter et vendre, envoyer et recevoir du Bitcoin.